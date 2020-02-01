Birleşik Krallık, AB ülkesi muamelesi görecek - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması ile başlayan geçiş döneminde; ticaret açısından AB üyesi bir ülke gibi muamele göreceğini böylelikle aynı süre içinde Türkiye için Gümrük Birliği ortağı konumunu koruyacağını belirtti.



Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık'ta 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında, İngiltere AB'den ayrılma isteğini 29 Mart 2017 tarihinde kesinleştirmiş ve Brexit süreci başlamıştır. AB ile İngiltere arasındaki Brexit müzakereleri 14 Kasım 2018 tarihinde neticelenmiş ve Geri Çekilme Anlaşması üzerinde mutabakata varılmış olup, Brexit 31 Ocak 2020'de gerçekleşmiştir. Brexit tarihi sonrasında Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması ile, 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi öngörülen 'Geçiş Dönemi' başlamıştır. Bu süre boyunca Birleşik Krallık, ticaret açısından AB üyesi bir ülke gibi muamele görecek, böylelikle aynı süre içinde ülkemiz için Gümrük Birliği ortağı konumunu koruyacaktır" ifadeleri kullanıldı.



Geçiş Dönemi boyunca, AB ve Birleşik Krallık arasında gelecek dönem ilişkilerini şekillendirecek yeni bir Ticaret Anlaşması müzakere edileceğinin belirtildiği açıklamada," Söz konusu müzakerelere paralel olarak ülkemizle Birleşik Krallık arasında bir ikili ticaret anlaşması yapmak üzere, iki ülke arasında kurulmuş olan Ticaret Çalışma Grubu bünyesinde tüm unsurlarıyla, zaten Birleşik Krallık ile birlikte hazırlıkları yapılmış olan bir STA müzakere sürecinin yürütülmesi planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA