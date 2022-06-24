Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Chilcott'an Veda Mesajı: "Teşekkürler Türkiye ve Hoşça Kal" - Son Dakika
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Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Chilcott'an Veda Mesajı: "Teşekkürler Türkiye ve Hoşça Kal"

24.06.2022 16:11

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, görev süresinin sona ermesi nedeniyle paylaştığı veda mesajında, “Mustafa Kemal Atatürk’ün muhteşem mozolesine çelenk bırakmaktan asla yorulmadım…Bir diplomatı Türkiye’den ayırabilirsiniz ama Türkiye’yi bir diplomattan ayırmak çok zordur. Bu ülkenin kalbimde her zaman özel bir yeri olacak. Karım ve ben geri döneceğiz. Teşekkürler Türkiye ve hoşça kal” dedi.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, görev süresinin sona ermesi nedeniyle paylaştığı veda mesajında, " Mustafa Kemal Atatürk'ün muhteşem mozolesine çelenk bırakmaktan asla yorulmadım…Bir diplomatı Türkiye'den ayırabilirsiniz ama Türkiye'yi bir diplomattan ayırmak çok zordur. Bu ülkenin kalbimde her zaman özel bir yeri olacak. Karım ve ben geri döneceğiz. Teşekkürler Türkiye ve hoşça kal" dedi.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'un görev süresi önümüzdeki günlerde sona erecek. Chilcott, "Teşekkürler Türkiye ve hoşça kal" notuyla sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. Chilcott, şunları söyledi:

"GELİBOLU'DAKİ YILLIK ANMA TÖRENLERİ ÇOK DUYGULANDIRICIYDI"

"Görev süremin tamamlanmasıyla bu hafta sonu Türkiye'den ayrılıyorum. Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi olmak büyük bir ayrıcalıktı. Bu ülkedeki seyahatlerimde; yeni ve büyüleyici yerleri ziyaret ettiğim, gelenekler ve yerel mutfağı keşfettiğim çok güzel anılarım var. O kadar çok şey var ki…Hepsini burada saymam imkansız. Ancak 100 yılı aşkın bir süre önce düşman olan iki ülkenin, büyük bir dostluk ruhu içinde buluştuğu Gelibolu'daki yıllık anma törenleri çok duygulandırıcıydı. Boğazı gören bir restorandan bir gece vakti boğazın manzarasını seyretmek de oldukça rakipsizdi.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN MUHTEŞEM MOZOLESİNE ÇELENK BIRAKMAKTAN ASLA YORULMADIM"

Mustafa Kemal Atatürk'ün muhteşem mozolesine çelenk bırakmaktan asla yorulmadım.  Ve tabii ki Fenerbahçe'yi desteklemek büyük bir tecrübe oldu. Belki seneye bir kez daha süper lig şampiyonu olurlar. Son dört yılda Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki iş birliğinin çok daha güçlenmesinden çok memnunum. İki Avrupalı güç, NATO müttefiki ve G20 ekonomisi olarak güçlü ortaklığımızı pekiştiriyoruz.

"KARIM VE BEN GERİ DÖNECEĞİZ"

Şimdi bu ayrılık zamanında karışık duygular içindeyim. Birçok iyi arkadaşımdan ayrıldığım için üzgünüm. Bir diplomatı Türkiye'den ayırabilirsiniz ama Türkiye'yi bir diplomattan ayırmak çok zordur. Bu ülkenin kalbimde her zaman özel bir yeri olacak. Karım ve ben geri döneceğiz. Teşekkürler Türkiye ve hoşça kal."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Chilcott'an Veda Mesajı: 'Teşekkürler Türkiye ve Hoşça Kal' - Son Dakika

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