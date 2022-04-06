Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Chilcott, "TİM İklim Sohbetleri"nin konuğu oldu - Son Dakika

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'un konuk olduğu "TİM İklim Sohbetleri" programının ikincisini düzenledi.

İlki 14 Temmuz 2021'de AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un katılımıyla düzenlenen TİM İklim Sohbetleri programının ikincisi İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin'in moderatörlüğünde TİM Başkanı İsmail Gülle ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Chilcott'un katılımlarıyla çevrim içi gerçekleştirildi.

TİM Başkanı Gülle, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 2021 yılında gerçekleştirdiği 225 milyar dolarlık ihracatının yüzde 41'inin 27 Avrupa Birliği ülkesine yapıldığını ve sektörlerin 2021 yılında AB pazarına ihracatının toplam ihracatına oranının yüzde 11 ila yüzde 74 arasında değişiklik gösterdiğini belirterek, "Sektörel bazda bu oranların ortalaması ise yüzde 40 civarında. Yeşil Mutabakata benzer yasal düzenlemeleri gündemine almış olan Birleşik Krallık ve ABD'yi de katınca bu oran yüzde 54'ü buluyor. Bu önemli hacimdeki ticaret doğru adımlar atılmazsa yüklü bir karbon vergisi anlamına gelebilir." ifadelerini kullandı.

İhracat ailesinin çatı kuruluşu olarak, yeşil dönüşüm konusunda ellerini taşın altına koymuş olduklarını belirten Gülle, hayata geçirdikleri projelerden bahsetti.

" 'TİM Dijital Mentorluk Programı' yakında hayata geçiyor"

Sürdürülebilirlik Eylem Planı hedefleri kapsamında ihracatçıları Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliği'ne hazırlamayı bir görev olarak gördüklerini bildiren Gülle, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, yüksek emek ve uzmanlık gerektiren analizleri hızlıca gerçekleştirebileceği ve özel raporlar oluşturabileceği 'TİM Dijital Mentorluk Programı'nı yakın zamanda hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı üniversitelerimizin ve ihracatçı birliklerimizin değerli katkıları ile hızla sürdürüyoruz.

Bununla beraber, ihracatçılarımızın Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ülkelerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gelişmelerine dair sorularını yanıtlayan ALO TİM bünyesinde Yeşil Hat oluşturduk. Şubat ayında Türkiye'de bir ilki daha hayata geçirerek ilgili Bakanlık ve kamu kurumları, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla Marmara bölgesine yönelik 'Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programı' gerçekleştirdik. Eğitim programlarını yıl boyunca her birinin kendi dinamiklere ve gerekliliklere göre kurgulayarak 7 ayrı bölgemize yaygınlaştıracağız."

İhracat 2021 raporunun odağına Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı yerleştirdiklerini dile getiren Gülle, yakın bir zamanda kamuoyu ile paylaşacakları İhracat 2022 raporunun odak konusunu da "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve İhracata Etkileri" şeklinde belirledikleri bilgisini verdi.

"Doğayı ve çevreyi önceleyen bir üretim anlayışına davetimizi yineliyorum"

İsmail Gülle, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki dostane ilişkilerin somut adımlarla taçlanmasının çok değerli olduğunu ve 2021 yılında 19 milyar doları aşan ticaret hacmi ile Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olan Birleşik Krallık'a, 8 milyar dolar dış ticaret fazlası verildiğini anımsattı.

Gülle, "Birleşik Krallık'a ihracatımız 2022 yılında da güçlü bir performansla ilerliyor. Yılın ilk çeyreğinde ihracatımız önceki yıla göre yüzde 13 artarak 3,2 milyar doları aştı. Bugünkü buluşmamızın bu güçlü ilişkileri daha öteye taşımasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, tüm sanayicilerimize, üreticilerimize, tedarikçilerimize ve ihracatçılarımıza doğayı ve çevreyi önceleyen bir üretim anlayışına davetimizi yineliyorum." dedi.

"Türkiye'yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceğiz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, geçmişten emanet aldıkları ve geleceğe miras bırakacakları sürdürülebilir bir dünya adına başlatmış oldukları seferberlikten büyük bir heyecan duyduklarını vurgulayan Gülle, "Eylem planımızdaki 12 hedefi sırayla gerçekleştirerek, Türkiye'yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getirecek ve Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticarette önemli bir aşama kat edeceğiz." diye konuştu.

"Türkiye, son on yılda yenilenebilir enerjide etkileyici bir büyüme gösterdi"

Büyükelçi Dominick Chilcott ise yeşil dönüşüm açısından ikili ticaret için en büyük fırsatın, iki ülkenin birbirini tamamlayan uzmanlıklarında yattığını dile getirdi.

Türkiye'nin son 10 yılda yenilenebilir elektrik üretimini neredeyse üç katına çıkararak yenilenebilir enerjide etkileyici bir büyüme gösterdiğine dikkati çeken Chilcott, "Bu alanda, yerli imalatta önemli bir ilerleme kaydetti. Öte yandan Birleşik Krallık, deniz üstü rüzgar enerjisi, düşük karbonlu araçlar ve elektrikli motorlar için güç elektroniği, güneş enerjisi, temiz enerji olarak hidrojen gibi teknolojilerde üst düzey uzmanlığa ve düşük karbon ve yenilenebilir enerji hizmetleri ve yeşil finansmanda küresel liderliğe sahip. Net sıfıra giden yolda, Türkiye gibi güçlü uluslararası ortaklarla birlikte çalışarak iklim değişikliğiyle mücadele etmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Program boyunca tüm dijital platformlar üzerinden 15 bin kişiye erişim sağlandı

Öte yandan etkinlikte, Birleşik Krallık'ın iklim değişikliği politikalarıyla yeşil dönüşüm hedeflerine yönelik Birleşik Krallık ile gerçekleştirilecek ticarette Türkiye'yi bekleyen olası fırsat ve zorluklar ile sektörel ve ikili ticarete ilişkin iklim politikalarına yönelik paylaşımlar ele alındı.

TİM İklim Sohbetleri'nin ikincisine TİM ve ihracatçı birliklerinin yönetim kurulu üyeleri, TİM Kadın Konseyi üyeleri ve Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi'nin temsilcileri, ihracatçılar, KOBİ'ler, girişimciler, STK'lar başta olmak üzere ekosistemin tüm ilgili paydaşlarından yoğun bir katılım oldu. Program boyunca tüm dijital platformlar üzerinden 15 bin kişiye erişim sağlandı.

Konuşmalar sonrasında, yeşil dönüşüm hedeflerine yönelik Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki iş birliği fırsatları değerlendirilirken, sektör temsilcilerinin yeşil dönüşümüne yönelik soruları, Dominick Chilcott ve İngiltere Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi David Machin tarafından yanıtlandı.