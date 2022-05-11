Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Muğla Valisi Orhan Tavlı\'yı Ziyaret Etti
Son Güncelleme: 10.06.2022 12:22

Muğla hakkında Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott'a bilgiler veren Vali Orhan Tavlı, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanında Muğla'nın yöresel lezzetlerinin de oldukça zengin olduğunu ifade etti.

Çeşitli gezi ve incelemelere katılmak üzere ilimize gelen Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Muğla'nın huzurlu, güvenli ve misafirperver bir şehir olduğunu söyleyen Vali Orhan Tavlı, yoğun turizm sezonuna kış boyunca hazırlandıklarını, halihazırda otellerin doluluk oranının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Muğla'da İngiliz ve diğer yabancı misafirlere hitap edecek çok fazla seçenek bulunduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezleri olarak kabul edilen Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi ilçeleri ve alternatif turizm çeşitleriyle her zevke uygun tatil yapma imkanıyla beklentileri fazlasıyla karşılayacak potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Muğla'ya gelen misafirlerin huzuru ve güvenliği konusunda gereken hassasiyeti gösterdikleri kaydeden Vali Orhan Tavlı, pandemi döneminde de gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Muğla'da turizmin yanında tarım ve ticaret alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Vali Orhan Tavlı, arı ürünleri, çam balı, zeytinyağı ve tıbbı aromatik bitkilerden katma değeri yüksek ürünler elde etmek amacıyla Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi ve AR-GE İnovasyon Merkezi için çalışmalar gerçekleştirdikleri ifade etti.

Muğla'da son yıllarda sağlık turizmi konusunda da önemli çalışmaların yürütüldüğünü belirten Vali Orhan Tavlı, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinden dolayı Muğla'nın antik dönemden bu yana sağlık merkezi potansiyeli olduğunu, Datça ilçesinde bulunan Knidos Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları sonucunda dünyadaki ilk tıp okulunun Muğla'da olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, bu yıl 1 milyondan fazla İngiliz vatandaşının tatil için Muğla'ya gelmesini bekledikleri, İngilizlerin Muğla ve Türkiye'yi çok fazla sevdiklerini söyleyerek, misafirperverliğinden dolayı Vali Orhan Tavlı'ya teşekkür etti.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott'un Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaretinde Konsolosluk görevlileri Neale Jones, Holly Scott Mason, Greg Smith, Nazlı Hamitoğlu İlgiltere Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan hazır bulundu.

Kaynak: Bültenler

Birleşik Krallık, Orhan Tavlı, Ankara, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti - Son Dakika


Son Dakika
09:08 Güzel voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın sevgilisi de Fenerbahçeli çıktı! Yıldız futbolcuyla aşk yaşıyor
09:07 Venedik Film Festivali'ne katılan Esra Bilgiç, kırmızı halıda poz verirken şekilden şekle girdi
08:49 Taksi şoförünü öldüresiye dövüp gasp ettiler! O anlar kamerada
08:25 Trabzonspor'dan gece yarısı dev transfer! 90 milyon euroluk Pepe formayı giydi
08:05 İnce, Akşener ziyaretinin asıl sebebini anlattı: Bizi linç edenleri konuştuk
07:40 Meteoroloji'den 3 bölge için gök gürültülü sağanak uyarısı
07:36 Depremden etkilenen 4 ildeki üniversitelilere ''özel öğrencilik'' hakkı tanınacak
06:22 ABD'li aktör Danny Masterson, ömür boyu hapse mahkum edildi
01:00 2 dakikada geri döndüler! Macaristan'dan Sırbistan'a soğuk duş
00:44 Yunanistan'daki selde can kaybı 4'e yükseldi! Çatılarda hala kurtarılmayı bekleyenler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2023 09:18:17. #1.13#
SON DAKİKA: Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement