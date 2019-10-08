Son Dakika Haberleri: Birleşik krallık anlaşmasız brexit'e karşı gümrük vergilerini düşürdü
Son Dakika Ekonomi Birleşik krallık anlaşmasız brexit'e karşı gümrük vergilerini düşürdü

Birleşik krallık anlaşmasız brexit'e karşı gümrük vergilerini düşürdü

44 dakika önce

Birleşik Krallık hükümeti, ülkenin Avrupa Birliği'nden bir anlaşma olmadan ayrılması durumunda ithalatın, Mart ayında açıklanan yüzde 87 düzeyine göre hafif artışla, yüzde 88'inin gümrük vergilerinden etkilenmeyeceğini açıkladı.

Birleşik krallık anlaşmasız brexit'e karşı gümrük vergilerini düşürdü, System.String[]

Birleşik Krallık hükümeti, ülkenin Avrupa Birliği'nden bir anlaşma olmadan ayrılması durumunda ithalatın, Mart ayında açıklanan yüzde 87 düzeyine göre hafif artışla, yüzde 88'inin gümrük vergilerinden etkilenmeyeceğini açıkladı.

Birleşik Krallık, filo değişimi yoluyla karbon salınımının azaltılması gereğine işaret ederek ağır vasıta araçları kategorisinde daha düşük oranlar vermeye karar verdi. Bununla birlikte, "kritik ulusal altyapı için önemli" olduğu için deniz aşırı ülkelerden biyoetanol için yukarı yönlü bir ayarlama yapıldı. Ekonomik politika belirleyicilerin yaptıkları değişimler arasında, gelişmekte olan ülkelere, giyim ürünlerinin anlaşmasız Brexit durumunda tercihli erişimi sürdürmeleri için kimi vergiler eklendi.

Uluslararası Ticaret Bakanı Connor Burns, "Geçici tarife rejimimiz, Birleşik Krallık ekonomisini bir bütün olarak destekleyecek, ülke işletmelerinin ticaret yapmasına yardımcı olacak ve dünyanın dört bir yanından en iyi malları en iyi fiyatlarla alma konusunda iş fırsatları yaratmalarına yardımcı olacak. Birleşik Krallık ücretsiz bir ticaret ülkesi ve ülkedeki firmalar, açık ve serbest ticaret ortamında rekabet edebilmek için güçlü bir konumda" dedi.

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:51 Kaynak: DHA
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