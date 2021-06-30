Birleşik Krallık Bakanı Morton, Suriye sınırını ziyaret etti - Son Dakika

Birleşik Krallık'ın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Türkiye ile Suriye arasındaki Cilvegözü (Bab al-Hawa) Sınır Kapısı'nı ziyaret etti ve Birleşik Krallık'ın temel insani yardım koridorunun açık kalması çağrısını yineledi.

Birleşik Krallık'ın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Birleşik Krallık'ın ve diğer ülkelerin hayati önem taşıyan insani yardımının 2.4 milyon Suriyeliye ulaşmasına ilişkin durumu değerlendirmek için Türkiye ile Suriye arasındaki Cilvegözü Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. Bakan'ın ziyareti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin söz konusu geçişin açık tutulup tutulmayacağına karar vermek üzere 10 Temmuz'da yapılacak kritik oylamanın hemen öncesinde gerçekleştirildi.

Birleşik Krallık, hayat kurtaran gıda, barınak ve tıbbi malzemelerin iletilebilmesi ve hayati önem taşıyan yardım operasyonlarının devam edebilmesi için Cilvegözü (Bab al-Hawa) sınır geçişinin açık kalması ve diğer geçişlerin de yeniden açılması gerektiğini savunuyor.

Bakan Morton "Cilvegözü (Bab al-Hawa) sınır geçişi, hayat kurtaran insani yardımın en hassas konumda bulunan Suriyelilere ulaştırılabilmesi için açık kalmalı. Birleşik Krallık, bu hayati öneme sahip sınır kapısı sayesinde 2020 ve 2021 yılları arasında Suriye'nin kuzeybatısında bulunan 225 binden fazla kişiye temiz içme suyu, 400 binden fazla Suriyeliye sağlık danışmanlığı ve 200 binden fazla çocuğa eğitim sağladı. Birleşik Krallık, bölgede bir iyilik gücü olarak, kuzeybatı Suriye'de faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının yürüttükleri hayat kurtaran çalışmalarına devam edebilmeleri için BMGK'da oyunu azami seviyede insani yardım erişimi sağlanması yönünde kullanacak. Savaşın yıprattığı ülkede hala 13 milyondan fazla Suriyelinin acil yardıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Bakan Morton'dan Türkiye'ye destek

Bakan Morton, Birleşik Krallık'ın, Türkiye'nin ateşkesin devam ettirilmesi ve rejimin saldırılarından kaçan savunmasız sivillerin korunması yönündeki çabalarına desteğini dile getirdi.

Birleşik Krallık bölgesel Suriye'deki savaşın son bulması amacıyla 3.7 milyar sterlinin üzerinde yardımda bulunmuştu, bu yardım Birleşik Krallık'ın tek bir insani kriz için yapmış olduğu en yüksek maddi yardım olarak kayıtlara geçti. Birleşik Krallık tarafından 2012 yılından bu yana Suriye'ye ve bölgeye 28 milyondan fazla gıda karnesi, 21 milyon tıbbi konsültasyon, 6 milyon nakdi ödenek/kupon, 10 milyon yardım paketi ve 14 milyondan fazla aşı yardımı sağlandı. - HALEP