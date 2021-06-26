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Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton, Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton, Türkiye'yi ziyaret edecek

26.06.2021 21:49
Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton, Türkiye'yi ziyaret edecek, System.String[]

Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa ve Amerika kıtasından sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa ve Amerika kıtasından sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa ve Amerika kıtasından sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton'un, 27-29 Haziran 2021 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Yapılacak ziyaretle ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ankara ve Suriye'ye yönelik BM sınır-ötesi yardım operasyonlarına ev sahipliği yapan Hatay'ı ziyaret edecek olan konuk Bakan, 28 Haziran 2021 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile bir görüşme gerçekleştirecektir. Görüşmede, ikili ilişkilerin, bölgesel ve iklim değişikliği dahil küresel konulardaki işbirliğimizin ve Türkiye-AB ve Birleşik Krallık-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

(Mehmet Kalay/ İHA)

Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton, Türkiye'yi ziyaret edecek

Amerika Birleşik Devletleri, Kalkınma Bakanlığı, Birleşik Krallık, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton, Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika


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