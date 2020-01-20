Birleşik Krallık Başbakanı Johnson Davos zirvesine katılmayacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Birleşik Krallık Başbakanı Johnson Davos zirvesine katılmayacak - Son Dakika Ekonomi

Birleşik Krallık Başbakanı Johnson Davos zirvesine katılmayacak

7 saat önce

Downing Street, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayacağını açıkladı.

Birleşik Krallık Başbakanı Johnson Davos zirvesine katılmayacak, System.String[]

Downing Street, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayacağını açıkladı.

Başbakanın kabinesinden yapılan basın açıklamasına göre Johnson, Pazartesi günü Londra'da Afrikalı ülke temsilcileriyle bir yatırım zirvesine katılacak.Medyada daha önce yer alan haberlerde, Johnson'ın Davos'taki zirvede yer almayacağı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ise "muhtemelen" zirve için İsviçre'ye gideceğini söylediği belirtilmişti.


Birleşik Krallık, Boris Johnson, İsviçre, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:59 Kaynak: DHA
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