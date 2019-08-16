Son Dakika Haberleri: Birleşik Krallık borsası güne yarım saat gecikmeli başladı
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Birleşik Krallık borsası güne yarım saat gecikmeli başladı

56 dakika önce

Birleşik Krallık hisse senedi piyasası FTSE Cuma gününe yarım saat gecikmeli olarak yüzde 0.79 artışla başladı.

Birleşik Krallık borsası güne yarım saat gecikmeli başladı, System.String[]
Birleşik Krallık hisse senedi piyasası FTSE Cuma gününe yarım saat gecikmeli olarak yüzde 0.79 artışla başladı.
Konu ile ilgili konuşan bir yetkili, "Londra Menkul Kıymetler Borsasında kimi tahvilleri etkileyen bir sorunla karşılaştık" dedi.


- İstanbul
Birleşik Krallık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:49 Kaynak: DHA
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