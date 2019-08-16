Birleşik Krallık borsası güne yarım saat gecikmeli başladı
56 dakika önce
Birleşik Krallık hisse senedi piyasası FTSE Cuma gününe yarım saat gecikmeli olarak yüzde 0.79 artışla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:49 Kaynak: DHA
– Birleşik Krallık
hisse senedi piyasası FTSE Cuma gününe yarım saat gecikmeli olarak yüzde 0.79 artışla başladı.
Konu ile ilgili konuşan bir yetkili, "Londra
Menkul Kıymetler Borsasında kimi tahvilleri etkileyen bir sorunla karşılaştık" dedi.
- İstanbul
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