Birleşik Krallık Büyükelçisi Chilcott: Türkiye'den yollanan ekipmanlarla ilgili haberler doğru değil - Son Dakika

Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye'den gönderilen 400 bin koruyucu ekipmanın kullanılamaz halde olduğu iddialarıyla ilgili "Özel bir tedarikçiden alınan az sayıda cerrahi önlük testi geçemedi" açıklamasında bulundu.

Chilcott, İngiliz medyasında çıkan haberleri yalanlarken, özel bir firmadan alınan az sayıda koruyucu ekipmanın testleri geçemediğini, Türk Hükümeti'ne Birleşik Krallık'ın kişisel koruyucu ekipman ihtiyacına desteğinden dolayı müteşekkir olduklarını ifade etti. Büyükelçinin Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye'den yollanan 400.000 adet kişisel koruyucu ekipmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili Birleşik Krallık medyasında yer alan haberler doğru değildir.

"Özel bir tedarikçiden alınan az sayıda cerrahi önlük testi geçemedi ancak aynı tedarikçiden daha çok cerrahi önlük testi geçmiş bulunuyor ve Birleşik Krallık Sağlık Sistemi için kullanıma uygun durumdadır.

"Birleşik Krallık Hükümeti, Türk Hükümeti'ne Birleşik Krallık'ın kişisel koruyucu ekipman ihtiyacına desteğinden dolayı müteşekkirdir.

"Gönderilen ürünlerin çoğunluğu halen Birleşik Krallık ve Türkiye'deki depolarda test edilmeyi bekliyor. Bunların ne Türk Hükümeti'nin Birleşik Krallık'a hediyesi olan KKE ile ne de bahsi geçen tedarikçiden beklenen teslimat gecikince temin ettikleri 68.000 tulumla bağlantısı yok."