Birleşik Krallık Çevrimiçi Satış Vergisini Rafa Kaldırıyor
3 saat önce
– Birleşik Kralık, Avrupa Birliği (AB) kurallarına aykırı olması nedeniyle, çevrimiçi satışlarda vergi uygulamasını rafa kaldırıyor.
– Birleşik Kralık, Avrupa Birliği (AB) kurallarına aykırı olması nedeniyle, çevrimiçi satışlarda vergi uygulamasını rafa kaldırıyor.
The Times'ın haberine göre, Hazine Mali Sekreteri Mel Stride, Hazine Yönetim Kurulu Başkanı Nicky Morgan'a yazdığı yazıda, söz konusu verginin AB'nin devlet desteği kurallarına aykırı olduğunu belirtti. Birleşik Krallık Maliye Bakanı Phillip Hammond, Ağustos ayında çevrimiçi satışların vergilendirilmesini değerlendirdiğini söylemişti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:55 Kaynak: DHA
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