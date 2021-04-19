Birleşik Krallık dijital para birimi için çalışma başlatıyor

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak, merkez bankası dijital para birimi (CBDC) oluşturma olanakların araştırmak amacıyla bir görev grubu oluşturacaklarını açıkladı.

Birleşik Krallık Finans Teknolojisi Haftası'n kapsamında düzenlenen webinarda konuşan Sunak, oluşturulacak görev grubunun, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) oluşturacağı dijital para biriminin olası risklerini ve yararlarını analiz edeceğini ve bu grubun en önemli önceliğinin de olabilecek en yüksek düzenleme kriterlerini belirlemek olacağını vurguladı.