Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Raab Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
Son Dakika Politika Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Raab Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Raab Türkiye'ye geliyor

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık Dışişleri ve Birinci Bakanı Dominic Raab'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek için 3 Mart'ta Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Raab Türkiye'ye geliyor, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık Dışişleri ve Birinci Bakanı Dominic Raab'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek için 3 Mart'ta Türkiye'ye geleceğini bildirdi.


Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Birleşik Krallık Dışişleri ve Birinci Bakanı Dominic Raab'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeler gerçekleştirmek için 3 Mart'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, söz konusu görüşmelerde, Birleşik Krallık'ın 31 Ocak 2020 itibarıyla Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmasından (Brexit) sonra Türkiye - Birleşik Krallık ikili ilişkileri ve başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor. - ANKARA

Birleşik Krallık, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:36 Kaynak: İHA
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