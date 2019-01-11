Son Dakika Haberleri: Birleşik Krallık Ekonomisi Kasım Döneminde Yüzde 0.3 Büyüdü

Birleşik Krallık Ekonomisi Kasım Döneminde Yüzde 0.3 Büyüdü

28 dakika önce

– Birleşik Krallık ekonomisi (GSYH), Kasım ile biten üç aylık dönemde, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0.3 büyüdü.

Birleşik Krallık Ekonomisi Kasım Döneminde Yüzde 0.3 Büyüdü, System.String[]
Birleşik Krallık ekonomisi (GSYH), Kasım ile biten üç aylık dönemde, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0.3 büyüdü.

Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, hizmet sektörü yüzde 0.3 ve inşaat sektörü yüzde 2.1 büyürken, imalat sektörü yüzde 0.8 düştü.

Milli Hesaplar Başkanı Rob Kent-Smith, "Birleşik Krallık ekonomik büyümesi, yıl ortasında güçlenmiş olsa da, Kasım döneminde yavaşlamaya devam etti. Şirket gelirleri ve inşaat sektöründe büyüme devam ederken, diğer kalemlerde yavaşlama görüldü. İmalat sektöründe görülen keskin düşüş yanında otomotiv üretimi ve eczacılık sektörleri de zayıf performans gösterdi" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:25 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı Cari Denge Kasım Ayında Üst Üste Dördüncü Kez Fazla Verdi

Talihsiz Adam, "Kocam Evde Yok" Mesajıyla Gittiği Evde Kabusu Yaşadı Kayserispor, İstikbal Mobilya ile Anlaştı, Takımın Adı Değişiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 14:53:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birleşik Krallık Ekonomisi Kasım Döneminde Yüzde 0.3 Büyüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]