Birleşik Krallık GSYH'de 3. çeyrekte rekor büyüme

Birleşik Krallık'ta gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 16 ile, ülkede çeyrek bazlı büyüme istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1955 yılından bu yana en yüksek oran olarak tarihe geçti.

GSYH'deki çeyreklik bazdaki büyüme analistlerin beklentilerini de aştı. Ulusal İstatistik Ofisi'nin (Office for National Statistics - ONS) verilerine göre, GSYH aynı çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 8.6 daraldı.

ONS verilerine göre bu dönemde, hizmetler, üretim ve inşaat sektörlerindeki çıktı ile özel tüketim, devlet tüketimi ve iş yatırımları, kısıtlama öncesi düzeylerinin altında kaldı.Veriye ilişkin açıklamaya göre, Covid-19 pandemisi ve Brexit geçiş dönemine ilişkin belirsizlikler sonuçları olumsuz etkiledi.