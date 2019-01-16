Son Dakika Haberleri: Birleşik Krallık Güvenoylaması Öncesi Avrupa Borsaları Yükseldi

Birleşik Krallık Güvenoylaması Öncesi Avrupa Borsaları Yükseldi

1 saat önce

Birleşik Krallık'ta bu akşam düzenlenecek güvenoylamasına doğru, açılış öncesi işlemlerde Avrupa borsaları yükseldi.

Birleşik Krallık Güvenoylaması Öncesi Avrupa Borsaları Yükseldi, System.String[]
Birleşik Krallık'ta bu akşam düzenlenecek güvenoylamasına doğru, açılış öncesi işlemlerde Avrupa borsaları yükseldi.

Birleşik Krallık Parlamentosu'nda Brexit'in 230 oy gibi büyük bir farkla reddedilmesinin ardından, küresel piyasalarda gözler bugün TSİ 22: 00'de yapılacak Birleşik Krallık hükümeti hakkındaki güven oylamasına odaklandı.

Diğer yandan, Almanya'da 2018 yılında tüketici fiyatlarının yüzde 1.9 percent arttığı açıklanırken, Birleşik  Krallık üretici vetüketici fiyatlarındaki yıllık değişime ilişkin verinin açıklanması bekleniyor.

Gelişmelerle açılış öncesi işlemlerde, Frankfurt DAX endeksi yüzde 0.44, Fransa'da CAC 40 yüzde 0.51, Londra'da FTSE 100 yüzde 0.14 ve EU Stoxx 50 yüzde 0.47 yükseldi.

Euro dolar karşısında yüzde 0.13 düşüşle 1.13980 düzeyine gerilerken, sterlin de yeniden 1.2866 dolar düzeyine çıktı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:29 Kaynak: DHA

Ekonomi
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