Birleşik Krallık, Huawei Cihazlarında 'Önemli' Güvenlik Açıkları Tespit Ettiklerini Açıkladı

ABD ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Çinli teknoloji devi Huawei, şimdi de Birleşik Krallık tarafından güvenlik açıkları bulunan ürünler üretmekle itham ediliyor. İngiltere'deki Huawei Siber Güvenlik Değerlendirme Merkezi (HCSEC) tarafından (CNBC aracılığıyla) bu hafta paylaşılan raporda, ekibin bildirdiğine göre Huawei'nin mühendislik süreçlerinde Birleşik Krallık'taki telekomünikasyon şebekelerin için tehlike oluşturabilecek önemli teknik sorunlar bulundu. Raporun devamında Huawei'nin 2018 yılındaki değerlendirmede değinilen sorunları da çözmeye yönelik 'somut bir adımda bulunmadığı' ifadesi yer alıyor.Bahsedilen bulguların anlatıldığı 47 sayfalık raporda özetle Huawei'nin yazılım ve siber güvenlik alanlarındaki sorunları çözüme kavuşana dek kurulun gelecekteki ürünlerde doğru risk yönetimi yapmasının zor olacağı belirtiliyor. Rapora genel olarak baktığımızda ise Huawei'nin dâhil olduğu son derece önemli şebekelerde ulusal güvenliğin sağlanmasının ancak ve ancak uzun vadede gerçekleşebileceği vurgulanıyor.HCSEC'nin, Huawei cihazlarının yasaklanmasına yönelik bir değerlendirmesi bulunmuyor. Bu durum, küresel çapta ülkelerin 5G çalışmalarına başlaması sebebiyle bir hayli önemli. Ayrıca Birleşik Krallık Ulusal Sibel Güvenlik Merkezi (NCSC) tarafından gelen açıklamada, bulunan sorunlarda Çin hükümetinin bir müdahalesinin bulunmadığının düşünüldüğü belirtildi.CNBC'ye verilen bir demeçte Huawei, saptanan bulguların her birini çok önemli bulduklarını ve raporda bulunan sorunların devam eden yazılım geliştirme sistemlerindeki dönüşüm için hayati önem taşıdığını belirtti.Huawei, şu sıralar neredeyse her devletle sorun yaşadığı bir zaman diliminde bulunuyor. ABD hükümeti, ulusal güvenliğe karşı potansiyel risk taşıdığı gerekçesiyle Huawei ve cihazları üzerinde geçtiğimiz sene bir yasak başlatmıştı. Huawei de bu karara karşılık yasağın kalkması için ABD hükümetine dava açmıştı. Aynı zamanda geçtiğimiz sene Huawei CFO'su Meng Wanzhou Kanada'da tutuklanmıştı. ABD, hâlâ Wanzhou'yu dolandırıcılık ile suçlayarak iade edilmesi konusunda çeşitli yollara başvuruyor.Yetmedi diyorsanız dahası da var. Avustralya da Çin hükümetinin güç şebekelerini hackleme riskine yönelik şüpheleri sebebiyle Huawei için şebeke cihazları üzerinde bir yasak başlatmış durumda.