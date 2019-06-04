Son Dakika Haberleri: "Birleşik Krallık Huawei konusunda bir karar vermedi"
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"Birleşik Krallık Huawei konusunda bir karar vermedi"

1 saat önce

– Birleşik Krallık Devlet Güvenlik Bakanı Ben Wallace, ülkesinin 5G altyapısında Çinli Huawei'in altyapısını kullanıp kullanmamak konusunda henüz bir karar vermediğini açıkladı.

Birleşik Krallık Devlet Güvenlik Bakanı Ben Wallace, ülkesinin 5G altyapısında Çinli Huawei'in altyapısını kullanıp kullanmamak konusunda henüz bir karar vermediğini açıkladı.
BBC Radyosu'na konuşan Wallace, Londra'nın tüm tarafları ile konuyu görüştükten sonra karar vereceğini söyledi ve ekledi:
"Hükümet henüz altyapı sistemi ile ilgili bir karar vermedi. Five Eyes (FVEY - Beş Göz; Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve ABD'den oluşan istihbarat anlaşması) müttefiklerimiz ve Avrupalı ortaklarımızla görüşüyoruz."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:53 Kaynak: DHA
Huawei, Birleşik Krallık, Ekonomi
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