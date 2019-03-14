Son Dakika Haberleri: Birleşik Krallık'ın Anlaşmasız Brexit Oylaması Ertesinde Piyasalar Düşüşte

Birleşik Krallık'ın Anlaşmasız Brexit Oylaması Ertesinde Piyasalar Düşüşte

52 dakika önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık parlamentosunda yapılan oylamada anlaşmasız bir Brexit'i reddetmeleri üzerine düştü.

Birleşik Krallık'ın Anlaşmasız Brexit Oylaması Ertesinde Piyasalar Düşüşte, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık parlamentosunda yapılan oylamada anlaşmasız bir Brexit'i reddetmeleri üzerine düştü.

Birleşik Krallık milletvekilleri günün ilerleyen saatlerinde Avrupa Birliği'ne Avrupa Birliği Anlaşması'nın 50. Maddesini öne sürerek 29 Mart olarak belirlenen Brexit termin süresinin üç ay uzaltılarak müzakerelere devam etme seçeneğini oylayacaklar.

Çarşamba günü gerçekleştirilen oylamada anlaşmasız bir Brexit'i reddedilmesi ardından Başbakan Theresay May, milletvekillerinin bir anlaşma için oy kullanmaları gerektiğini söyledi.

Gelişmelerin ardından sterlin değer kaybederken, Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, tüketici fiyatları Şubat ayında yüzde 1.5 yükseldi.

Avrupa hisse senedi piyaslarında açıış öncesi son durum şöyle:

DAX yüzde 0.1 ve

CAC yüzde 0.06 düşerken,

FTSE bir değişim göstermedi.

Euro dolar karşısında yüzde 0.08 değer kaybederek 1.1319 düzeyine geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:21 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AP, Türkiye ile Müzakerelerin Askıya Alınmasını Öngören Raporu Kabul Etti İngiliz Parlamentosu, Anlaşmasız Ayrılığı Her Koşulda Reddeden Teklifi Kabul Etti

Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 12:13:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birleşik Krallık'ın Anlaşmasız Brexit Oylaması Ertesinde Piyasalar Düşüşte
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]