Birleşik Krallık inşaat PMI Temmuz'da yükseldi

Birleşik Krallık'ta inşaat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 58.1 düzeyi ile, sektörün Temmuz ayında canlandığını gösterdi.
IHS Markit'in açıkladığı veri, Birleşik Krallık'ta inşaat aktivitelerinin 2014 yılından bu yana en iyi gelişmeyi gösterdiğini ortaya koydu.IHS Markit Ekonomi Direktörü Tim Moore bu gelişmenin, inşaat şirketlerinin toparlanma yolunda "yeni güçlü bir adım attıklarının" göstergesi olduğunu vurguladı.Birleşik Krallık Yerel Yönetim ve Konut İşleri Bakanı Robert Jenrick, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülke genelinde yapı inşaatlarına hız kazandırmak için, bazı projelerin otomatik olarak onaylanmasını sağlayacak yeni bir sistemi uygulamaya başlayacaklarını açıkladı.Bakan'ın açıklamasına göre, inşaata elverişli alanlar, "üç kategoride" değerlendirilecek.Birinci kategoride, "gelişmeye ayrılan" inşaat alanları kapsamında, "hastane, okul ve konut" yapımı için değerlendirilecek ve bu alanlar için getirilecek yapı inşaat izinleri otomatik olarak verilecek.İkinci kategoride yer alan "yenileme" amaçlı ayrılan inşaat alanlarının ruhsatlandırmaları ise "ilke olarak izin verilecek" alanlar olarak belirlenecek ve belirli incelemeleri da kapsayan inşaat izinlerinin verilme süreci hızlandırılacak.Üçüncü kategoride ise "korunma" alanları olacak ve bu bölgelerde inşaat izni verilmeyecek.