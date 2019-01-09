Son Dakika Haberleri: Birleşik Krallık İşletmeleri Anlaşmasız Brexit Sebebiyle Endişeli

Birleşik Krallık İşletmeleri Anlaşmasız Brexit Sebebiyle Endişeli

23 dakika önce

– Birleşik Krallık'ın önde gelen endüstri ve işletmeleri, gelecek hafta yapılacak olan Brexit oylaması öncesi, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) "anlaşmasız ayrılma olasılığı" konusunda endişelerini dile getiriyor.

Birleşik Krallık İşletmeleri Anlaşmasız Brexit Sebebiyle Endişeli, System.String[]
– Birleşik Krallık'ın önde gelen endüstri ve işletmeleri, gelecek hafta yapılacak olan Brexit oylaması öncesi, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) "anlaşmasız ayrılma olasılığı" konusunda endişelerini dile getiriyor.

Business Insider'da yer alan habere göre, Birleşik Krallık Küçük İşletmeler Federasyonu dış işler başkanı Craig Beaumont, işletme toplumunun milletvekillerinin anlaşmayı onaylamaması durumunda, "mızraklarıyla harekete geçeceklerini" belirtti ve Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma maddesi olan 50'nci Madde'nin uzatılması talebinde bulundu. Ayrıca Birleşik Krallık'ın en büyük ticaret birliklerinden Yük Taşımacılığı Birliği de (Freight Transport Association/ FTA) May'in Brexit anlaşmasının onaylanmaması durumunda yönetimin Brüksel'e sunabileceği bir acil durum "mini-anlaşma" listesi oluşturdu.

FTA başkan yardımcısı James Hookham, "Taleplerimiz Mart 2019'a dek yerine getiriline kadar yönetim uyuyamaz" derken, söz konusu mini anlaşmalar Birleşik Krallık kamyon sürücüleri izinleri, uçakların yere çakılmasını önleyecek önlemler ve Katma Değer Vergisi (KDV) kurallarına değişiklik getirilmesinin önlenmesi içeriyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:40 Kaynak: DHA

Business Insider, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Ekonomi
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