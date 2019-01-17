Birleşik Krallık Maliye Bakanı Şirketlere Güvence Verdi

– Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Hammond, bir grup şirketle görüşerek, "anlaşmasız bir Brexit olmayacağı" güvencesi verdi.

– Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Hammond, bir grup şirketle görüşerek, "anlaşmasız bir Brexit olmayacağı" güvencesi verdi.



Telegraph'ın haberine göre Hammond, Siemens, Amazon, Scottich Power, Tesco, BP ve bir grup şirketin başkanlarını arayarak, anlaşmasız Brexit seçeneğinin günler içinde masadan kaldırılacağını söyledi.



Basına sızdırılan telefon görüşmelerinden birinde Hammond, "Biz, ileriye dönük ve net bir plan sunmadıkça, Avrupa Birliği süreci (AB) uzatmaya yanaşmayacaktır. Önceliğimiz Avam Kamarası'nda onaylanacak bir plan oluşturmak. Gerekirse, alınacak kararı uygulamak için AB'ye geri dönerek gerekli değişiklikleri kabul ederiz. Böyle bir durumda daha fazla zamana ihtiyaç olursa, bunu da AB ile görüşeceğiz" dedi. - İstanbul

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