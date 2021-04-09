"Birleşik Krallık Mezun Ödülleri 2021" den Türkiye'ye üç ödül

Birleşik Krallık'taki yükseköğrenim deneyimini, içinde yaşadığı toplumun, mesleklerinin ve ülkelerinin yararı için kullanan Birleşik Krallık mezunlarının olağanüstü başarılarını öne çıkarmayı amaçlayan Mezun Ödülleri kapsamında, "Profesyonel Başarı Ödülü"nün sahibi Gizem Apak, "Sosyal Etki Ödülü"nün sahibi Nilüfer Özsoy ve "Girişimcilik Ödülü" de Güngör Erkin Ergüney'in oldu.

British Council Türkiye Direktörü Cherry Gough, "Türkiye'de beşinci kez gerçekleşen Study UK Mezunları Ödülleri sayesinde Birleşik Krallık mezunlarının başarılarını görmekten mutluluk duyuyorum. Başarılarından dolayı toplumlarına, sektörlerine ve ülkelerine olumlu katkı sağlayan üç lider ödüllendirildi. Son 10 yılda Türkiye'de 20.000'e ulaşan Birleşik Krallık Mezunu'nun başarı hikayelerinden her zaman ilham aldığımı söyleyebilirim. Sizleri bu üç kazananın profesyonel yaşamlarının ötesine geçen başarılarının etkisini benimle birlikte kutlamaya davet ediyorum" dedi.

Profesyonel Başarı Ödülü'nü profesyonel mesleki alanında sergilediği örnek liderlik ve başarısıyla Brunel University London mezunu Gizem Apak aldı. Gizem Apak, Google 'da Ürün Lideri olarak çalışıyor. Olumlu yönde sosyal değişimin oluşmasına katkı sağlayan Birleşik Krallık mezunlarına verilen Sosyal Etki Ödülü'nü Cambridge Judge Business School mezunu olan Nilüfer Özsoy aldı. Nilüfer Özsoy İş Bankası 'nda Kıdemli Kurumsal Krediler Tahsis Uzmanı olarak çalışıyor. "Yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretilmesinde lider rol üstlenen Brileşik Krallık Mezunları'na verilen Girişimcilik Ödülü'nü London School of Economics (LSE) mezunu Güngör Erkin Ergüney aldı. Güngör Erkin Ergüney, Arkhe Projesi'nin kurucularından.British Council açıklamasında, ödülleri kazananlar şöyle tanıtıldı: "Türkiye ve dünya çapında dijital bir kampanya ile kutlanıyor. Tüm başvuranlar, doğrudan global seviyedeki ödül programına da başvurmuş sayılacak. Global seviyede kazananlara, uluslararası bilinirliklerini artırma, profesyonel ağlar ve iş bağlantıları oluşturma şansı sunan yarışma, aynı zamanda Birleşik Krallık'a seyahat fırsatı da sağlayacak." Sabancı Üniversitesi 'nde Görsel İletişim Tasarımı ana dalını ve Sanat Kuramı ve Eleştirisini tamamlayan Gizem, Brunel University'de yüksek lisansını tamamlayarak Tasarım Stratejisi ve İnovasyon alanında uzmanlaşmıştır. Türkiye'ye dönerek çalışmalarını startuplara ve teknoloji şirketlerine yönelik olarak yoğunlaştıran Gizem Dublin'deki Google'da Marka Uzmanı ardından Türkiye'de Ürün Lideri olarak çalışmaya devam etti. "Türk müşterilerinin çok kanallı faaliyetlerini yöneten ve Google yatırımlarını bu bağlamda değerlendirmelerine liderlik eden Gizem, hem satın alma içgörülerini verimli kullanma hem de müşteriyi doğru satış kanalına yönlendirme ile ilgili danışmanlık sunuyor."Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2008 yılında yüksek onur derecesi ile mezun olan Nilüfer Özsoy, kariyerine Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 'nda başlamış ve 2010 yılında Türkiye'nin en büyük ticari bankası olan İş Bankası Proje Finansmanı Grubu'nda Kıdemli Kurumsal Kredi Tahsis Uzmanı olarak devam etmiştir. "Birleşik Krallık'ta 2013 yılında Cambridge Judge Business School'da Finans yüksek lisans eğitimini tamamlayan Nilüfer, Türkiye'de 10 yılı aşkın kurumsal bankacılık alanında deneyime ve Birleşik Krallık'ta Citibank London'da uluslararası bankacılık deneyimine sahiptir. "Halihazırda İş Bankası Finansal Kurumlar & Yabancı Sermaye Şirketleri Grubu'nda çalışan Nilüfer, önde gelen finansman süreçlerinde görev alarak Türkiye'nin kalkınmasına ve Birleşik Krallık iş ve sosyal ağlarını kullanarak küresel ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmaya devam ediyor."Erkin Ergüney, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eğitiminden sonra Şanghay Jiao Tong Üniversitesi'nde Çin Çalışmaları, ve London School of Economics'te kalkınma alanında eğitim aldı. Erkin, 1000'den fazla öğrenciye ve 300'den fazla akademisyene ulaşan Arkhe Projesi'nin kurucu ortağıdır. İş ortakları ile sosyal bilimlerin çeşitli alanlarına yoğunlaşan seminerler ve okullar organize eden Erkin, Türkiye'de akademik tartışmayı zenginleştirmek ve kaliteli eğitim için bir vaha yaratmayı amaçlıyor.

"Türkiye ve çevre coğrafyada akademik araştırma ve kültürel çalışmaları artırmak, kültürel çölleşmenin önüne geçmek Arkhe'nin en büyük hedefleri arasında yer alır. Erkin, Arkhe Projesi haricinde startup ekosisteminde yatırım danışmanı olarak görev almakta, ve Anatolian Insider adlı yeni jenerasyon bir think tank kurmakla uğraşıyor." (Fotoğraflı)