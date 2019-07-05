Son Dakika Haberleri: Birleşik Krallık otoritesi: 30 bin takipçiniz varsa meşhursunuz
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Birleşik Krallık otoritesi: 30 bin takipçiniz varsa meşhursunuz

2 saat önce

– Birleşik Krallık Reklamcılık Standartları Otoritesi (ASA) verdiği bir kararda sosyal medyada meşhur olma sınırını 30 bin takipçi olarak belirledi.

Birleşik Krallık otoritesi: 30 bin takipçiniz varsa meşhursunuz, System.String[]
– Birleşik Krallık Reklamcılık Standartları Otoritesi (ASA) verdiği bir kararda sosyal medyada meşhur olma sınırını 30 bin takipçi olarak belirledi.
The Verge'ün haberine göre, söz konusu karar sonrasında 30 bin ve üzeri takipçisi olan sosyal medya kullanıcıları, David Beckham, Adele, Robbie Williams ya da Elton John gibi geleneksel ünlüler ile aynı reklamcılık kurallarına uymak zorunda. 
ASA'nın kararı Instagramda 32 bin  takipçisi olan ThisMamaLife adlı hesabın bir uyku tableti hakkında paylaşım yapmasının ardından geldi. Mesajın açıklama kısmında paylaşımın bir reklam olduğu belirtilmesine rağmen ASA, takipçi sayısının hesabı "ünlü" kategorisine soktuğuna hükmetti. Birleşik Krallık'ta ünlülerin ilaçlar hakkında paylaşım yapması yasak.
Tabletlerin üreticisi olan ve reklamı veren firma, ThisMamaLife hesabının klasik ünlülere kıyasla daha az sayıda takipçisi olduğunu belirtti. Ancak ASA, kuralların 30 bin takipçi üzerinde geçerli olduğunu kaydetti. Reklamcılık alanında düzenleyici yetkilere sahip olan kuruma göre 32 bin takipçisi olan hesap ile 32 milyon takipçisi olan hesaplar arasında bir fark bulunmuyor.
ASA Kararında şu ifadelere yer verdi: "...30 binden fazla takipçi sayısının hesabın kaydadeğer sayıda insanın dikkatini çektiğine işaret ettiğini değerlendirdik. Bu alanda popüler olması ve geniş bir izleyici kitlesine hitap etmesi nedeniyle ThisMamaLife hesabının kanunlarımızda ki  amaçlara göre 'meşhur' olduğuna karar verdik."
ABD'de ise ünlülerin ilaçlar hakkında paylaşım yapması yasak olmamakla birlikte bu paylaşımların reklam olduğunun belirtilmesi şartı var. ABD reklamcılık otoritesi 2017 yılında 90 adet etkili sosyal medya hesabına bu konuda bir uyarı mektubu gönderdi. Ancak uyarı sosyal medya fenomenleri üzerinde etkili olmadı. Morning Consult'ın 2018 sonunda gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre ünlülerin sadece yüzde 25'i kurallara uygun hareket etti. Buna rağmen otoriteler yasakları çiğneyen çoğunluk hakkında herhangi bir işlem de yapmadı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:52 Kaynak: DHA
Birleşik Krallık, David Beckham, Ekonomi
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