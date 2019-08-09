Son Dakika Haberleri: Birleşik Krallık/Raab: AB Brexit tutumunu değiştirmelidir
Son Dakika Ekonomi Haber

Birleşik Krallık/Raab: AB Brexit tutumunu değiştirmelidir

1 saat önce

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkesinin AB'den çıkışı (Brexit) konusunda, AB'yi tutum değiştirmeye çağırdı.

Birleşik Krallık/Raab: AB Brexit tutumunu değiştirmelidir, System.String[]
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkesinin AB'den çıkışı (Brexit) konusunda, AB'yi tutum değiştirmeye çağırdı.
Ülkesinin Brexit anlaşmasının koşullarında değişiklik yapılmasının müzakere edilmesi çağrısını yineleyen Raab, bir uzlaşmaya yanaşılmaması durumunda, anlaşmasız Brexit'in sorumluluğunun AB'de olacağı uyarısı yaptı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Raab, Birleşik Krallık hükümetinin AB'den bir anlaşma ile ayrılmak istediğini, ancak AB müzakerecilerinin duruşlarını değiştirmedikleri ortamda, bunu tek başlarına yapamayacaklarına işaret etti ve ekledi:
""Eğer Avrupa Birliği, geri çekilme anlaşmasının değiştirilemeyeceği yönündeki pozisyonunu değiştirmezse, Birleşik Krallık'ın AB'den bir anlaşma olmadan ayrıldığını görmeye karar vermişler demektir; dolayısıyla, bu durum onların üstlenmesi gereken bir sorumluluktur."
Birleşik Krallık Maliye Bakanı Sajid Javid de, 31 Ekim'de gerçekleşecek Brexit'e odaklanmak için uzun süredir planlanmakta olan kamu harcamalarını gözden geçirme çalışmalarını erteleme kararı aldığını söyledi.
Javid, üç yıllık harcama gözden geçirmesini 2020 yılına kadar ertelediğini belirtirken, bunun yerine sadece 2020-2021 mali yılı için olmak üzere gelecek ay harcama limitleri belirleyeceklerini vurguladı.
Javid, yaptığı açıklamada, 2020 yılı bütçesinin son baharda açıklanacağını ancak bunun için bir tarihin henüz belirlenmediğini de ifade etti.


Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lüksemburg, esrarı tamamen yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi olacak
Çavuşoğlu: Problemlerimiz var, bunları hafife almıyoruz Çavuşoğlu'dan Güvenli Bölge açıklaması: Münbiç'teki gibi ABD'nin oyalamasına izin vermeyeceğiz 5 yıllık evliliği tek celsede biten Serdar Ortaç'tan kafa karıştıran paylaşım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 10:15:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birleşik Krallık/Raab: AB Brexit tutumunu değiştirmelidir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]