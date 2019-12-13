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Birleşik Krallık seçimlerinde Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti mutlak çoğunluğu kazandı
6 saat önce
Birleşik Krallık seçimlerinde Muhafazakar Parti mutlak çoğunluğu aldıView on euronews.
Birleşik Krallık seçimlerinde Muhafazakar Parti mutlak çoğunluğu aldıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:21
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