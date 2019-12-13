Birleşik Krallık seçimlerinde Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti mutlak çoğunluğu kazandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Birleşik Krallık seçimlerinde Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti mutlak çoğunluğu kazandı - Son Dakika Dünya

Birleşik Krallık seçimlerinde Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti mutlak çoğunluğu kazandı

6 saat önce

Birleşik Krallık seçimlerinde Muhafazakar Parti mutlak çoğunluğu aldıView on euronews.

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Birleşik Krallık seçimlerinde Muhafazakar Parti mutlak çoğunluğu aldıView on euronews

Birleşik Krallık seçimlerinde Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti mutlak çoğunluğu kazandı

Birleşik Krallık, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:21 
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