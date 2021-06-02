Birleşik Krallık Şirketlerinin Yüzde 65'İ Teknoloji Yatırımlarını Artırmayı Planlıyor - Son Dakika

Yeni bir araştırmaya göre, Birleşik Krallık şirketlerinin yüzde 65'inden biraz fazlası bilgi teknolojilerine ve yeni teknolojilere harcadıkları tutarı artırmayı planlıyor. Ayrıca, Londra merkezli dijital ajans Studio Graphene'e göre, işletmelerin yüzde 54'ü yeni teknoloji kullanmanın Covid-19'un yarattığı zorlukların üstesinden gelmelerini sağlamada anahtar olduğunu söyledi. Ancak yüzde 30'u, pandeminin başlangıcından bu yana başlatılan bir veya daha fazla başarısız dijital dönüşüm projesini rafa kaldırdıklarını açıkladı. Birleşik Krallık'taki on işletmeden üçünün başarısız dijital dönüşüm projelerinde zaman ve para kaybettiğine de dikkat çekiliyor. Yeni teknolojileri benimsemenin zorlukları sorulduğunda, karar vericilerin yüzde 28'i işletmelerinin bunu yapacak becerilere sahip olmadığını kabul ederken, yüzde 29'u teknolojik gelişmelere ayak uydurmakta zorlandıklarını söyledi.

Beşte birinden fazlası, işletmelerinin pandemi sırasında bilgi teknolojileri projelerini yönetme biçiminden dolayı hayal kırıklığına uğradı. Yine de Studio Graphene'nin Birleşik Krallık genelinde 750 işletme sahibiyle yaptığı araştırma, yüzde 62'sinin önümüzdeki on iki ay içinde yeni dijital dönüşüm projeleri başlatmayı planladığını ortaya koydu.

Kaynak: CITY A. M.

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü