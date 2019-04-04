Son Dakika Haberleri: Birleşik Krallık'ta 15 Bakan Brexit Anlaşmazlıkları Sebebiyle İstifa Edebilir

Birleşik Krallık'ta 15 Bakan Brexit Anlaşmazlıkları Sebebiyle İstifa Edebilir

1 saat önce

– Birleşik Krallık'ta, Brexit ile ilgili belirsizliklerin önümüzdeki günlerde devam etmesi halinde 15 milletvekilinin hükümetten istifa edeceği duyuruldu.

Birleşik Krallık'ta 15 Bakan Brexit Anlaşmazlıkları Sebebiyle İstifa Edebilir, System.String[]
Birleşik Krallık'ta, Brexit ile ilgili belirsizliklerin önümüzdeki günlerde devam etmesi halinde 15 milletvekilinin hükümetten istifa edeceği duyuruldu.

The Sun gazetesinin haberine göre, 10 devlet bakanı ve kabineden 5 bakanın, Başbakan Theresa May'in pazarlık stratejileri üerinde yapılan değişikler sebebiyle istifa edeceğini açıkladı.

May, ülkenin, Avrupa Parlamentosu'nda oylanmadan 22 Mayıs'a dek bir anlaşma konusunda uzlaşabileceğini belirtirken, Brexit termin süresini uzatma ihtiyacına doğabileceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:24 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Ekonomi
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