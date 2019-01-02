Birleşik Krallık'ta 18 Şirkete Kripto Ticareti Nedeniyle Soruşturma

– Birleşik Krallık Mali Tutum Otoritesi (FCA), ülke genelinde 18 şirket hakkında, kripto para birimi ticareti yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

– Birleşik Krallık Mali Tutum Otoritesi (FCA), ülke genelinde 18 şirket hakkında, kripto para birimi ticareti yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.



FCA yayınladığı duyuruda, kripto para birimleri ticareti yaptıkları nedeniyle 18 şirket üzerinde başlatılan soruşturmanın yanında, bir düzineden fazla şirkete uyarı yapıldığını belirtti. Duyuru, soruşturma sonucu üzerinde önyargı oluşturmama sebebiyle şirketlerin adını gizli tutarken, otorite Aralık ayında kripto para birimleri ticareti eylemleri kapsamında 67 şirket üzerinde de soruşturma başlatmış ve suçlu bulunan 49 şirket kapatılmıştı. - İstanbul

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