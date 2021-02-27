Birleşik Krallık'ta aşılananların sayısı 20 milyona yaklaştı - Son Dakika
BBC

Birleşik Krallık'ta aşılananların sayısı 20 milyona yaklaştı

27.02.2021 23:27
Birleşik Krallık'ta aşılananların sayısı 20 milyona yaklaştı, System.String[]

Birleşik Krallık'ta yaklaşık 20 milyon kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu verildi.

Birleşik Krallık'ta yaklaşık 20 milyon kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu verildi.

Hükümetin açıkladığı verilere göre İngiltere'de aşının ilk dozunun uygulandığı kişilerin sayısı 16 milyon 600 bini geçti, İskoçya, Kuzey İrlanda, Galler de eklenince Birleşik Krallık'ta toplam aşılananların sayısı 19 milyon 600 bini aşmış oldu.

Aşının ikinci dozunun da uygulandığı kişilerin sayısı da 768 bin 810'a yükseldi.

İngiliz hükümeti Temmuz ayının sonuna kadar ülkedeki bütün yetişkinlerin aşılanmasını hedefliyor.

İngiltere'de 50 yaş üstü gruba dahil herkese 15 Nisan'a kadar ilk doz aşının uygulanması amaçlanıyor. Aynı tarihe kadar 16-64 yaş aralığında olup kronik rahatsızlığı olanlar ile, engelli ve yaşlılara ücretsiz bakım sağlayanların da aşılanması planlanıyor.

Bu tarihten sonra da hükümet yaş gruplarına göre aşı uygulamaya devam edecek.

Oxford Üniversitesi aşının çocuklarda da denendiğini duyurdu ancak henüz çocukların aşılanmasına yönelik bir plan yok.

İngiltere'de açıklanan son verilere göre toplam pozitif vaka sayısı 4 milyonu aştı ama Ocak ayından bu yana günlük vaka sayılarında büyük oranda düşüş kaydedildi.

İngiltere'de kısıtlamaların kaldırılması için yol haritası

İngiltere'de kısıtlamaların 8 Mart'tan itibaren 4 aşamada kaldırılması planlanıyor.

Başbakan Boris Johnson'un açıkladığı plana göre İngiltere'de 8 Mart'tan itibaren bütün okullar açılacak, iki kişi açık havada buluşabilecek. 29 Mart'tan itibaren ise iki farklı haneden kişiler ya da en fazla altı kişi açık havada buluşabilecek. Açık hava sporlarına izin verilecek.

12 Nisan'dan itibaren ikinci aşamaya geçilecek; berberler, kuaförler ve dış mekanda hizmet veren restoran ve kafe gibi yerler açılabilecek. Bu tarihten itibaren altı kişiye kadar bu tür yerlerde buluşmak mümkün olacak.

Üçüncü aşama ise eğer vaka sayıları istendiği gibi düşüş gösterdiği takdirde 17 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek. İki farklı aileden kişilerin kapalı mekanlarda buluşmalarına izin verilecek. Sinemalar, oteller açılacak. Konserlere ve spor müsabakalarının seyircili yapılmasına, sosyal mesafe önlemleri alınarak başlanacak. Büyük ihtimalle stadyumlarda 10 bin kişiye kadar seyirciye izin verilecek.

Bu noktaya kadar işler istenildiği gibi giderse 21 Haziran'da dördüncü ve son aşamaya geçilecek. Bu dönemde altı kişilik buluşmalar 30 kişiye çıkabilecek. Bu tarihte sosyal temasla ilgili bütün yasal sınırlamalar kaldırılabilecek ve ekonominin hala kapalı olan, gece kulüpleri gibi sektörleri de açılacak.


Birleşik Krallık'ta aşılananların sayısı 20 milyona yaklaştı
Birleşik Krallık'ta aşılananların sayısı 20 milyona yaklaştı
Birleşik Krallık'ta aşılananların sayısı 20 milyona yaklaştı

Birleşik Krallık, England, Nisan, Mart, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Birleşik Krallık'ta aşılananların sayısı 20 milyona yaklaştı - Son Dakika

BBC

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