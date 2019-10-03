'Birleşik krallık'ta eğitim günleri' ile eğitim yolculuğu başlıyor

British Council'ın, Birleşik Krallık'taki yükseköğrenim fırsatlarını öğrenci ve velilere doğrudan aktarmak üzere düzenlediği "Birleşik Krallık'ta Eğitim Günleri" ile en saygın üniversiteler, 19-20 Ekim tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da düzenleniyor.

British Council tarafından bu sene 19-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 'Birleşik Krallık'ta Eğitim Günleri', Birleşik Krallık'taki saygın eğitim kurumları ile öğrencileri ve velileri bir araya getiriyor. Birleşik Krallık'tan 20'den fazla üniversite, eğitim fırsatlarını ve burs imkanlarını öğrenci ve velilere doğrudan aktarmak için İstanbul ve Ankara'ya geliyor.

Fairmont Quasar Istanbul'da 19 Ekim Cumartesi günü 11.00 – 17.00 saatleri arasında ve Ankara HiltonSA'da 20 Ekim Pazar günü 14.00 – 18.00 saatlerinde ücretsiz olarak düzenlenecek "Birleşik Krallık'ta Eğitim Günleri" boyunca katılımcılar, Birleşik Krallık'tan gelen üniversite temsilcilerine cevabını merak ettikleri soruları yöneltebilecek.

Birleşik Krallık'tan üniversite yetkilileri ile birebir görüşme fırsatı sunan etkinlik, üniversiteyi yurt dışında okumayı isteyen öğrencilere hayatları için önemli kararlar alacakları bu dönemde en doğru bilgiyi birinci elden alma fırsatı sunuyor.

Birleşik Krallık'ta okuyan Türk öğrencilere iki yıl yaşama ve çalışma imkanı

Eylül ayında çıkan yeni karara göre, Birleşik Krallık'ta eğitimini tamamlayan yabancı öğrencilerin, mezun olduktan sonra iş bulmaları ve ülkede yaşamaları için verilen süre iki yıla çıkartıldı. Kanun değişikliği ile 2020 yılı itibariyle lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olan öğrenciler, Birleşik Krallık'ta iki yıl boyunca iş arayabilecek ve mezun oldukları alandan bağımsız işlere de başvurabilecekler. Yapılan değişiklik ile yabancı öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarmaları ve Birleşik Krallık'ta kariyer yapmalarına olanak sağlanacak.

Birleşik Krallık'ta eğitim ve yaşam hakkında seminerler

Etkinlik kapsamında düzenlenecek olan seminerlerde, öğrenciler Birleşik Krallık'ta eğitim ve yaşam hakkında merak edilen tüm soruların yanıtlarını bulabilecek. Sunulacak seminerler arasında; başarılı bir başvuru mektubu yazımına dair önemli ipuçları, Birleşik Krallık öğrenci vizesi başvuruları, Oxford ve Cambridge Üniversiteleri'ne başvurular, mezunların ve MEB bursiyerlerinin eğitim deneyimleri, hukuk, işletme ve mühendislik programlarına başvurular, doktora için araştırma teklifi hazırlama ve lise eğitimi gibi konular yer alacak.

Birleşik Krallık'ta eğitim için en önemli burslar ve eğitim desteği programları

Birleşik Krallık Hükümeti'nin Dışişleri Bakanlığı ve ortak kuruluşları tarafından finanse edilen lisansüstü burs programı Chevening ve çeşitli burs ve eğitim desteği programlarının yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı da YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme) bursu ile ilgili detaylı bilgi vermek ve tüm soruları yanıtlamak üzere 'Birleşik Krallık'ta Eğitim Günleri'nde yer alacak. Etkinlikte ayrıca bu sene, British Council ve Birleşik Krallık üniversitelerinin katkılarıyla oluşturulan GREAT burs programının tanıtımı da yapılacak.

Birleşik Krallık'ta eğitimin anahtarı IELTS de bu etkinlikte

Ziyaretçiler, Birleşik Krallık'taki üniversitelerin kabul koşulları arasında yer alan ve dünyada 10 binden fazla kurumda geçerli olan IELTS sınavı ile ilgili önemli bilgi ve ipuçlarını da gün boyunca British Council standından ve düzenlenecek seminerlerden edinebilecek. Ziyaretçiler aynı zamanda, Eylül 2018'den itibaren uygulamaya geçen 'Bilgisayar üzerinden IELTS' hakkında da ayrıntılı bilgi alabilecekler.

Birleşik Krallık'ta lise okumaya giden öğrencilerin sayısında yüzde 266 artış var

Birleşik Krallık'ın resmi sitesinde yer alan veriler doğrultusunda, Birleşik Krallık'ta lise okumaya giden öğrencilerin sayısında son on yılda yüzde 266 oranında ciddi bir artış görülüyor. Bu doğrultuda, lise eğitimi ve yatılı okul hayatı ile ilgili bilgi paylaşmak üzere Birleşik Krallık'ın önde gelen okullarından MPW (Mander Portman Woodward) bu sene etkinlikte velilerle buluşuyor. Birleşik Krallık'ta lise eğitimini almak isteyen öğrenciler ve veliler, bu etkinlikte Birleşik Krallık'taki eğitim sistemi, yatılı okul hayatı ve okula giriş koşulları ile ilgili okul temsilcisine sorularını sorabilecek.

En çok tercih edilen bölümler; işletme, mühendislik ve teknoloji, toplum bilimi ve hukuk

Birleşik Krallık, Türk öğrencileri tarafından yurtdışında yükseköğrenim için en çok tercih edilen ilk üç ülke arasında yer alıyor. 2017-2018 öğretim yılında, Türkiye'den 4 bine yakın öğrenci eğitim için Birleşik Krallık'ı tercih etti. Yine 2017 ve 2018 kıyaslaması dikkate alındığında, Türkiye'den lisans eğitimi için Birleşik Krallık'a giden öğrenci sayısı yüzde 28 oranında artış gösterdi. HESA öğrenci araştırmasına göre, son beş yılda Türk öğrencilerin en fazla talep gösterdiği bölümler ise işletme, mühendislik ve teknoloji, sosyal bilimler ve hukuk oldu. (Fotoğraflı)