Birleşik Krallık'ta geçen yıl 976 evsiz hayatını kaybetti - Son Dakika

Birleşik Krallık'ta geçen yıl 976 evsiz hayatını kaybetti

22.02.2021 19:19
Birleşik Krallık'ta geçen yıl 976 evsiz hayatını kaybetti, System.String[]

Birleşik Krallık'ın tamamında geçen yıl 976 evsizin öldüğü belirtildi.

Birleşik Krallık'ın tamamında geçen yıl 976 evsizin öldüğü belirtildi.

Evsizlik Müzesi (MoH) adlı grubun açıklamasına göre, 2020'de İngiltere ve Galler'de 693, İskoçya'da 176 ve Kuzey İrlanda'da 107 ölüm kaydedildi.

Böylece toplam can kaybı, 710 evsiz ölümünün kayıtlara geçtiği 2019'a oranla, yaklaşık yüzde 37 artarak 976 oldu.

Ölümlerin yüzde 36'sı uyuşturucu ve alkol kullanımından kaynaklanırken, yüzde 15'i intihar nedeniyle gerçekleşti.

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklanan ölümlerin ise yüzde 3'ten daha az olduğu belirlendi.

Grup, hükümeti, "eski ekonomik destek taahhütlerini yeniymiş gibi yeniden paketleyip sunmak yerine bu korkunç can kayıplarını durdurmak için daha fazlasını yapmaya" çağırdı.

İskan, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin salgın sırasında evsizlere kalacak yer sağlanmasını öngören "Herkes İçeride" adlı programı hayata geçirdiğine işaret edilerek, evsizler için bu yıl 700 milyon, gelecek yıl da 750 milyon sterlinlik destek sağlanacağı kaydedildi.

Birleşik Krallık, Kuzey İrlanda, Galler, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Birleşik Krallık'ta geçen yıl 976 evsiz hayatını kaybetti - Son Dakika


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