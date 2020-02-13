Birleşik Krallık'ta kabine depremi - Son Dakika
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Birleşik Krallık'ta kabine depremi

6 saat önce

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson kabinede yaptığı değişiklikler sonucunda 4 bakanı görevden alırken, Maliye Bakanı Javid ise görevinden istifa etti.

Birleşik Krallık'ta kabine depremi, System.String[]

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson kabinede yaptığı değişiklikler sonucunda 4 bakanı görevden alırken, Maliye Bakanı Javid ise görevinden istifa etti. Kabine değişiklikleri ülkede deprem etkisine neden oldu.


Geçtiğimiz günlerde yılan hikayesine dönen Brexit ile Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan Birleşik Krallık'ta sular durulmuyor. Son olarak Başbakan Boris Johnson'un kabinede yaptığı değişiklikler kapsamında 4 bakan görevden alındı. Maliye Bakanı Sajid Jaid ise istifa etti. Yapılan değişiklikler sonucunda İngiltere ve Galler Başsavcısı Geoffrey Cox, İşletme, Enerji ve Sanayi Stratejisi Devlet Bakanı Andrea Leadsom, Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Julian Smith ve Çevre Gıda ve Kırsal İşler'den Sorumlu Devlet Bakanı Theresa Villiers görevden alındı.


Başbakan Johnson, Birleşik Krallık bütçesini 4 hafta içerisinde hazırlaması beklenen Maliye Bakanı Sajid Javid'e, tüm danışmanlarını kovmasını ve Başbakanlık Ofisi'nin danışmanlarıyla ortak bir ekip kurmasını teklif etti. Teklifin ardından Bakan Javid, kendisine saygısı olan hiçbir bakanın bu şartları kabul etmeyeceğini ifade ederek görevinden istifa etti. Sajid Javid'in yerine Rishi Sunak, yeni Maliye Bakanı olarak atandı. - LONDRA

Birleşik Krallık, Boris Johnson, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:57 Kaynak: İHA
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