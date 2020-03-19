Birleşik Krallık'ta korona virüsten ölenlerin sayısı 144'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Birleşik Krallık'ta korona virüsten ölenlerin sayısı 144'e yükseldi - Son Dakika

Birleşik Krallık'ta korona virüsten ölenlerin sayısı 144'e yükseldi

6 saat önce

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, son 24 saat içinde Birleşik Krallık'ta korona virüse bağlı ölümlerin yaşanmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 106'dan 144'e yükseldiğini duyurdu.

Birleşik Krallık'ta korona virüsten ölenlerin sayısı 144'e yükseldi, System.String[]

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, son 24 saat içinde Birleşik Krallık'ta korona virüse bağlı ölümlerin yaşanmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 106'dan 144'e yükseldiğini duyurdu. Toplam korona virüsü vaka sayısı ise yüzde 20 artışla 2 bin 692'den 3 bin 269'a yükseldi.

Çin'de başlayan korona virüsü salgını tüm dünyaya hızla yayılmaya devam ediyor. Kuzey İrlanda'da bugün korona virüse bağlı ilk ölüm gerçekleşti. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, korona virüs nedeni ile son 24 saat içinde İskoçya'da üç kişinin öldüğünü duyurdu. İskoçya'da korona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya ulaştı. Londra'da ise korona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüs salgını ile açıklamalarda bulundu. İngiliz Başbakan, "Öğrencilerden eğitimlerine ara vermelerini istiyoruz, halkımızdan ise normal şekilde sosyalleşmemeye davet ediyoruz. Bunun İngiltere ekonomisi ve iş dünyası üzerindeki etkisini çok iyi görüyoruz" dedi.

Johnson, korona virüsü nedeni ile firmaların büyük kayıplara uğradığını, kayıpları telafi etmek için ellerinden gelen desteği vereceğini açıkladı. Johnson, yaptığı basın konferansında, "Çalışanlarınızın yanında olun, çünkü biz sizin yanınızda olacağız" diye konuştu.

Başbakan Johnson, "Personel sayısını azaltmaya başlamadan önce çok dikkatli düşünün, çünkü iyi şirketlerin arkasında durmak istiyoruz" diye vurguladı. Johnson, İngiliz kamuoyuna da korona virüsünün yayılmasını engellemek için sosyal mesafe tavsiyesine uydukları için teşekkür etti.

(İHA)

Birleşik Krallık, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:20 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti         
20:22
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu         
18:57
Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek         
17:54
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu         
17:00
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi         
15:28
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
13:33
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti         
13:22
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu         
10:28
Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler         
09:45
Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı         
08:43
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor         
08:38
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu         
01:13
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı         
23:08
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 05:27:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Birleşik Krallık'ta korona virüsten ölenlerin sayısı 144'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]