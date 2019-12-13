Birleşik Krallık'ta Muhafazakar Parti zaferi sonrası FTSE artışla başladı - Son Dakika
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Birleşik Krallık'ta Muhafazakar Parti zaferi sonrası FTSE artışla başladı

6 saat önce

Birleşik Krallık'ta Muhafazakar Parti zaferi sonrası Londra merkezli FTSE borsası haftanın son işlem gününe yüzde 0.98 artışla başladı.

Birleşik Krallık'ta Muhafazakar Parti zaferi sonrası FTSE artışla başladı, System.String[]

Birleşik Krallık'ta Muhafazakar Parti zaferi sonrası Londra merkezli FTSE borsası haftanın son işlem gününe yüzde 0.98 artışla başladı.

Birleşik Krallık'ta Perşembe günü düzenlenen başbakanlık seçimleri sonrası, Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti parlamentoda 352 koltukla seçimin kazananı oldu. Muhafazakar Parti'nin parlamentodaki milletvekili sayısı 46 kişi artışla 352'ye yükseldi ve parti, iki yıl aradan sonraki ilk kez mecliste çoğunluğu sağladı. Bunun yanında Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi'nin meclisteki koltuk sayısı 58 kişi düşüşle 202'ye geriledi.

Seçimin ardından yaptığı açıklamada Johnson yeni hükümetin 2016 referandum sonuçlarını uygulamaya kararlı olduğunu belirtti ve bunun yanında yeni hükümetin Ulusal Sağlık hizmeti (NHS), alt yapı ve bilime yönelik yatırımlar yapacağını duyurdu.

Corbyn ise seçimi İşçi Partisi için "hayal kırıklığı" olarak tanımlarken, bir sonraki seçim döneminde parti liderliğinden ayrılacağını söyledi. Corbyn, mevcut dönemde partideki görevini sürdüreceğini belirtirken, bunun yanında "Gelecek seçim kampanyalarında partiye liderlik etmeyeceğim" dedi.

Seçimlerin ertesi günü haftanın son işlem gününde Londra'da FTSE güne yüzde 0.98 artışla başlarken, erken işlemlerde DAX yüzde 1.28 ve CAC yüzde 1.44 yükseldi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.31 artışla 1.11670 dolara yükselirken, sterlin de dolar karşısında yüzde 1.93 değer kazanarak 1.34240 dolardan işlem gördü.


Birleşik Krallık, Londra, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:39 Kaynak: DHA
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