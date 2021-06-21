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Birleşik Krallık'ta son bir yılda 207 kadın cinayeti - Son Dakika

Birleşik Krallık'ta son bir yılda 207 kadın cinayeti

21.06.2021 12:31
Birleşik Krallık'ta son bir yılda 207 kadın cinayeti, System.String[]

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu (ONS), Birleşik Krallık'ta 2020 yılında 207 kadın cinayeti işlendiğini ortaya koyarken, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu (UN Women) Birleşik Krallık'taki her yaştan kadınların yüzde 71'inin cinsel istismara maruz kaldığını, bu oranın 18...

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu (ONS), Birleşik Krallık'ta 2020 yılında 207 kadın cinayeti işlendiğini ortaya koyarken, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu (UN Women) Birleşik Krallık'taki her yaştan kadınların yüzde 71'inin cinsel istismara maruz kaldığını, bu oranın 18 ila 24 yaş arasındaki genç kadınlarda yüzde 86'ya kadar çıktığını bildiren bir rapor yayınladı.

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu (ONS), Birleşik Krallık'ta 2020 yılında 207 kadın cinayeti işlendiğini, 2019 yılında ise 241 kadın cinayetinin son 10 yılın en yüksek rakamı olduğunu belirtti.

ONS, 2020 Mart ayına kadar olan 1 yıl içinde, kadın kurbanların yüzde 57'sinin çoğunlukla eş veya eski eş olmak üzere bir tanıdığı tarafından öldürüldüğünü aktardı. ONS, kadın cinayetlerinin yüzde 70'inden fazlasının kadınların kendi evlerinde gerçekleştiğini ve kadın kurbanların en fazla 25-34 yaş aralığında olduğu belirtti.

İngiltere'de erkeklerin kadınlara yönelik şiddeti hakkında bilgi toplayan bir kuruluş olan Femicide Census'un araştırmasına göre, Birleşik Krallık'ta 2009'dan 2018'e kadar 10 yıl içinde bin 425 kadın cinayeti işlendiği belirtildi. Rakamlar ile her üç günde bir kadın cinayeti işlendiği ifade edildi.

KADINLARIN YÜZDE 96'SI YETKİLİLERE BİLDİRMİYOR

İngiltere'de kadın cinayetleri ve cinsel istismar suçları hakkında yayınlanan son raporlara göre, Birleşik Krallık genelinde yaşayan kadınların yarısından fazlası cinsel istismara uğruyor. Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu (UN Women) Birleşik Krallık'taki her yaştan kadınların yüzde 71'inin cinsel istismara maruz kaldığını, bu oranın 18 ila 24 yaş arasındaki genç kadınlarda yüzde 86'ya kadar çıktığını bildiren bir rapor yayınladı. Birleşik Krallık'ta yaşayan binden fazla kadının katılımıyla hazırlanan ve Mart ayında yayınlanan raporda, kadınların yüzde 96'sının cinsel istismarı yetkililere bildirmediği, yüzde 45'inin ise bildirseler bile çözüm bulunmayacağını düşündükleri belirtildi.

GEÇEN YIL 16 İLA 24 YAŞLARI ARASINDAKİ HER 10 KİŞİDEN BİRİNİN CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Rapora göre, cinsel istismarların bildirilmemesine sebep olarak başlıca; olayın ciddi olmadığını düşünme, yetkililerin çözüm sunamaması, utanç, tehlike tehdidi ve nasıl rapor verileceğini bilememe gibi durumların bulunduğu belirtildi. Bildirilmeyen cinsel istismarlar arasında, takip edilme ve cinsel eyleme zorlanma gibi eylemlerin yer aldığı açıklandı.

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun (ONS) 2020 yılındaki verilerine göre, kadınların cinsel istismarı bildirmeme nedenleri arasında yüzde 39.6'sının "utanç duyduğu için", yüzde 38.7'sinin "çözüm bulunmayacağı düşüncesi", yüzde 33.6'sının "küçümsenme korkusu" ve yüzde 25.2'sinin "kimsenin inanmayacağını düşünme" gibi nedenlerin yer aldığını aktardı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere ve Galler Suç Araştırması'ndan aldığı verilere göre, cinsel istismar mağdurlarının en fazla genç kadınlar olduğunu ve geçtiğimiz yıl 16 ila 24 yaşları arasındaki her 10 kişiden birinin cinsel istismara uğradığını söyledi. ONS, geçtiğimiz yıl her 40 genç kadından birinin cinsel istismar ihbarında bulunduğunu belirterek geçtiğimiz yıl içinde 144 bini kadın olmak üzere 151 bin kişinin cinsel istismara uğradığını ancak polise yalnızca 59 bin vakanın bildirildiğini söyledi.

İngiltere ve Galler Suç Araştırması'ndan alınan verilere göre, kadınların yaklaşık üçte birinin cinsel istismar mağduru olup olmadığını kimseye söylemediği açıklandı. ONS ve UN Womens tarafından hazırlanan raporlarla kadınların İngiltere'deki yetkililere güven duymadığı sonucu ortaya konuldu.

PANDEMİDE AİLE İÇİ ŞİDDET ARTTI

ONS verilerine göre, geçtiğimiz sene İngiltere ve Galler'de 1 milyon 600 bin kadının aile içi şiddete uğradığı belirtildi. ONS, Mart ayında Covid-19 nedeniyle kısıtlamaların uygulandığı dönemde aile içi şiddetin arttığını belirterek, 2020 Nisan ve Eylül ayları arasında İngiltere ve Galler'de aile içi istismara yönelik 444 bin suç kaydedildiğini belirtti. ONS Polis raporlarına göre, kaydedilen her beş suçun birini aile içi şiddetin oluşturduğunu belirtti.

Öte yandan bu yıl Nisan ayında İngiltere'de aile içi şiddet yasası hazırlandı. Yasaya göre, ölümcül olmayan boğma bir suç haline gelerek, mahrem görüntüleri paylaşma tehditleri yasa dışı olarak kabul edildi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Birleşik Krallık'ta son bir yılda 207 kadın cinayeti

Birleşmiş Milletler, Birleşik Krallık, England, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Birleşik Krallık'ta son bir yılda 207 kadın cinayeti - Son Dakika


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