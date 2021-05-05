Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk kökenli vatandaşlara "6 Mayıs seçimlerinde sandığa gidin" çağrısı - Son Dakika

İngiltere Türk Dernekleri Birliği (BTA), Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk kökenli vatandaşları, yarın yapılacak yerel seçimlerde oy vermeye çağırdı.

BTA'nın açıklamasında, yarın İngiltere'de yerel meclisler, İskoçya ve Galler'de parlamento ile Londra dahil 13 kentte de belediye başkanlığı seçimleri yapılacağı hatırlatıldı.

Beş yılda bir yapılan seçimlere katılmanın sosyal haklar ve temsil açısından çok önemli olduğu ifade edilen açıklamada, oy kullanma yerleri ve adaylara ilişkin bilgilerin "https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter" adresi üzerinden posta kodu yazılarak edinilebileceği belirtildi.

Oy vermeye teşvik için afiş de hazırlayan BTA, bunların Türk toplumu arasında dağıtılması çağrısı yaptı.