'Birleşik Krallık'ta yürürlüğe giren yasal düzenlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz' - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, " Birleşik Krallık'ta (BK) 28 Şubat tarihinde yürürlüğe giren ve PKK/KCK terör örgütünün uzantıları olan TAK ve HPG'nin BK terör örgütleri listesine PKK'nın diğer adları olarak eklenmesini içeren yasal düzenlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, TAK ve HPG'nin Birleşik Krallık'ta PKK Terör Örgütünün diğer adları olarak kabul edilmesine yönelik düzenleme hakkındaki bir soru üzerine, "Birleşik Krallık'ta (BK) 28 Şubat tarihinde yürürlüğe giren ve PKK/KCK terör örgütünün uzantıları olan TAK ve HPG'nin BK terör örgütleri listesine PKK'nın diğer adları olarak eklenmesini içeren yasal düzenlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz" cevabını verdi.

PKK terör örgütünün sivilleri hedef alan hain saldırılarında sorumluluktan kaçmak ve çeşitli terör eylemleriyle ilişkisini gizlemek amacıyla bu tip etiketleri kullandığına dikkat çeken Aksoy, "Dolayısıyla bu etiketlerin PKK'nın diğer adları olduğunun açıkça ortaya konması önem taşımaktadır. Birleşik Krallık'taki bu düzenlemenin emsal kabul edilerek, diğer müttefiklerimizin ve AB'nin terör örgütleri listesinde de benzer bir güncelleme yapılmasını terörizmle mücadelede uluslararası işbirliğinin bir gereği olarak değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

(İHA)