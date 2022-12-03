Ekonomik kriz Galler'i vurdu: Evcil hayvan maması yiyen insanlar var

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Pandemi krizi ile başklayan ve ardından gelen Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte devam eden ekonomik dalgalanma kıta boyunca Avrupalıların zor günler geçirmelerine neden oluyor. Birleşik Krallık'ta enflasyon, yüzde 11,1'le son 41 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu durum milyonlarca vatandaşın hayatının zorlaşmasına sebep oldu.

GALLER'DE YOKSULLUK CİDDİ BOYUTLARA ULAŞTI

Vatandaşların en çok zorluk çektiği ülkelerden biri de Galler oldu. Yeni nüfus sayımı verileri, başkent Cardiff'te yoksulluğun ciddi boyutlara ulaştığını gösterdi.

"KEDİ-KÖPEK MAMASI YİNE İNSANLAR GÖRDÜM"

BBC'ye konuşan, doğu bölgesindeki Trowbridge'te toplum projesi yöneticisi Mark Seed, "Hala, kedi-köpek maması yiyen insanlar görmenin şokunu yaşıyorum. Yemeklerini radyatör üstünde ya da mumla ısıtmaya çalışan insanlar gördüm. Bunlar ürkütücü gerçekler" diye konuştu.

"HİKAYELER ŞAŞIRTICI AMA DOĞRU"

Hayat pahalılığının giderek arttığını ve insanlara temel gıda maddelerini karşılayacak kadar ödeme yapılmadığını söyleyen Seed, "şaşırtıcı hikayeler" olsa da anlatılanların doğru olduğunu söyledi.