Birleşik Krallık'tan Galler taraftarına "seyahat etmeyin" tavsiyesi - Son Dakika

Birleşik Krallık'tan Galler taraftarına "seyahat etmeyin" tavsiyesi

18.05.2021 10:21
Birleşik Krallık'tan Galler taraftarına

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Galler Milli Takımı'nın grup maçlarını oynayacağı İtalya ve Azerbaycan'a seyahat etmeyi düşünen taraftarlara gitmemeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Galler Milli Takımı'nın grup maçlarını oynayacağı İtalya ve Azerbaycan'a seyahat etmeyi düşünen taraftarlara gitmemeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Galler Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruda, İtalya ve Azerbaycan'ın Birleşik Krallık Hükümeti'nin sarı listesinde olduğu bildirildi.

Galler Milli Takımı 12 Haziran'da İsviçre ve 16 Haziran'da Türkiye ile Bakü'de, 20 Haziran'da ise İtalya ile Roma'da karşılaşacak.

Birleşik Krallık Hükümeti, sarı listede yer alan ülkelerden dönüşte negatif Kovid-19 testinin yanı sıra, 10 gün zorunlu karantina kuralını uyguluyor.

Birleşik Krallık, Azerbaycan, İtalya, Galler, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Birleşik Krallık'tan Galler taraftarına 'seyahat etmeyin' tavsiyesi - Son Dakika Spor


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