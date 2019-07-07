Son Dakika Haberleri: Birleşik Krallık'tan İran'a 'uranyum zenginleştirme işlemlerini durdurma- geri çevirme' çağrısı
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Birleşik Krallık'tan İran'a 'uranyum zenginleştirme işlemlerini durdurma- geri çevirme' çağrısı

8 dakika önce

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uranyum zenginleştirme yüzdesini 3,67'ye yükselten İran'a, 'İran Nükleer Anlaşması'na uyması ve işlemleri durdurma- geri çevirme çağrısı yapıldı.

Birleşik Krallık'tan İran'a 'uranyum zenginleştirme işlemlerini durdurma- geri çevirme' çağrısı, System.String[]
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uranyum zenginleştirme yüzdesini 3,67'ye yükselten İran'a, 'İran Nükleer Anlaşması'na uyması ve işlemleri durdurma- geri çevirme çağrısı yapıldı.
Birleşik Krallık Dıişişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, "Birleşik Krallık, anlaşmaya tamamen sadık kalırken, İran'dan anlaşmayı yok sayan hareketlerini durdurmasını talep ediyoruz" dedi.
İran, daha önce uranyum zenginleştirme oranını, nükleer santrallerde kullanılabilecek düzey olan yüzde 5,0'e çıkaracağını açıklamıştı. Uranyum, yüzde 90 zenginleştirildiğinde nükleer başlıklarda kullanılabilir hale geliyor.


- Krallık
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:05 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık, İran, Dünya
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