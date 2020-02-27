Birleşik Krallık'tan Osman Kavala açıklaması: Hukukun üstünlüğüne uyun

Birleşik Krallık, Osman Kavala'nın Gezi Parkı eylemleri davasından beraat etmesinin ardından tekrar tutuklanması hakkında endişe duyduğunu açıkladı.



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Başkanlığı'na sunulan 27 Şubat tarihli mektupta Kavala'nın dava süreci ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic'in konu hakkında daha önce yaptığı açıklamalar hatırlatıldı.