"Birleşik Krallık Teknoloji Haftası Türkiye 2021" etkinliği - Son Dakika

"Birleşik Krallık Teknoloji Haftası Türkiye 2021" etkinliği

18.02.2021 15:45

Birleşik Krallık Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşarı Judith Slater, uluslararası iş birliğinin bilim açısından önem taşıdığını belirterek, "Bu kapsamda Birleşik Krallık hükümeti, bilim ve inovasyona uluslararası katılım sağlamak ve desteklemek için bir bilim ve inovasyon ağı kurdu.

Birleşik Krallık Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşarı Judith Slater, uluslararası iş birliğinin bilim açısından önem taşıdığını belirterek, "Bu kapsamda Birleşik Krallık hükümeti, bilim ve inovasyona uluslararası katılım sağlamak ve desteklemek için bir bilim ve inovasyon ağı kurdu." dedi.

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle çevrim içi olarak düzenlenen "Birleşik Krallık Teknoloji Haftası Türkiye 2021" etkinliğinin 3. gününde çeşitli paneller yapıldı.

Birleşik Krallık Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşarı Slater, etkinlikte yaptığı konuşmada, uluslararası iş birliğinin bilim açısından önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu kapsamda Birleşik Krallık hükümeti, bilim ve inovasyona uluslararası katılım sağlamak ve desteklemek için bir bilim ve inovasyon ağı kurdu. Bu ağ, Birleşik Krallık'a ve partnerlerine fayda sağlıyor." diye konuştu.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Bilim Elçisi Prof. Carole Mundell ise aralarında sağlık, dijital teknolojiler, tarım, afet yönetimi, iklim değişikliği gibi konuların da bulunduğu geniş bir alanda ortaklıklar oluşturduklarını aktararak, "Karşılaşılan küresel zorlukların üstesinden gelmek ve büyük bir etki oluşturmak amacıyla Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ikili iş birliği önem taşıyor." dedi.

Türkiye ekonomisinin hızla büyüdüğüne dikkati çeken Mundell, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk hükümeti, bilim ve teknolojinin öneminin farkında. Türkiye, büyüme ve gelişmenin sağlanmasında bilim ve teknolojiyi anahtar enstrüman olarak görüyor. Birleşik Krallık da benzer bir bakış açısına sahip. 21. yüzyılda başarı için bilim ve teknolojinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Küresel iş birliği, bilimdeki mükemmelliğimizin ve bunun topluma olan etkisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Birleşik Krallık, Türkiye ile yeni uluslararası ortaklık biçimleri geliştirmek istiyor."

"Birleşik Krallık ve Türk şirketleri arasındaki iş birliği hayati önem taşıyacak"

KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca da günümüzde küresel rekabette şirketlerin başarısını belirleyen en önemli faktörün, dijital dönüşüm ve bu dönüşüme dair çabalarla ilgili olduğunu ifade etti.

Şirketlerin dijital dönüşümle ilgili çalışmalara odaklandığını aktaran Akarca, "Geçmişte girişimciliğin önünde büyük bürokratik engeller olduğu söylenir. Ancak bugüne geldiğimizde, çok sayıda fon ve fırsatların, akademinin bize yardımcı olduğunu biliyoruz." dedi.

Akarca, Türkiye'de dijital dönüşümün 10 yılı aşkın süre önce başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"e-devlet uygulamaları ve hizmetleri, uzun bir süredir hayatımızın içinde. Bugün Türkiye'de 45 milyondan fazla vatandaş hemen hemen her gün e-devlet uygulamalarını kullanıyor. 2020'de Türkiye'de en çok indirilen uygulamalar listesine bakıldığında, HES, EBA, e-devlet gibi uygulamaları görüyoruz. Farklı alanlarda gidecek çok yolumuz var. Bu nedenle Birleşik Krallık ve Türk şirketleri arasında daha yakın iş birliğinin önümüzdeki yıllarda hayati önem taşıyacağına inanıyoruz."

Etkinlik, "Birleşik Krallık'ta Ar-Ge Finansmanı Fırsatları" ve "Birleşik Krallık-Türkiye Araştırma Ortaklıkları Kapsam Belirleme" gibi çeşitli başlıklarda gerçekleştirilen panellerin ardından sona erdi.

Birleşik Krallık, E Devlet, Türkiye, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Birleşik Krallık Teknoloji Haftası Türkiye 2021' etkinliği - Son Dakika Ekonomi


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