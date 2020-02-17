Yuvarlak Masa Toplantısı'ndan görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı tarafından düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'na katıldı. varank konuşmasının ardından Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı

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