"Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı' - Son Dakika

"Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı"

7 saat önce

Yuvarlak Masa Toplantısı'ndan görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı tarafından düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'na katıldı.

Yuvarlak Masa Toplantısı'ndan görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı tarafından düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'na katıldı. varank konuşmasının ardından Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı

Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı

Birleşik Krallık, Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:05 Kaynak: AA
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