Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Graham Stuart, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sonrasında ülkelerin ekonomilerini daha güçlü bir şekilde yeniden inşa etmeye çalıştığını belirterek, "2021 yılı iklim için belirleyici bir yıl. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede Birleşik Krallık için önemli bir ortak olacağını biliyoruz." dedi.

Stuart, çevrimiçi düzenlenen Birleşmiş Milletler 26. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26) Öncesi Birleşik Krallık-Türkiye Sıfır Karbon Yarışı Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, iklim değişikliğine yönelik ticari ve ekonomik gelişmelerin hızlandığını söyledi.

Yenilenebilir enerjide fiyatların beklenenden daha hızlı düştüğüne işaret eden Stuart, "Kömür artık dünyanın büyük bölümünde güneş ve rüzgardan daha pahalı. Ekonomik kalkınma veya temiz enerji kullanımı arasında bir seçim yapmak zorunda değiliz. Son 30 yılda İngiltere sera gazı emisyonlarını yüzde 44 azalttı. Ekonomimiz aynı zamanda yüzde 78 büyüdü. Bu nedenle yeşil ekonomiye geçişin ülkeler için doğru olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Stuart, küresel iş birliğinin karbon emisyonlarını azaltmak ve ekonomilerin büyümesini desteklemek için çok önemli olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"2021 yılı iklim için belirleyici bir yıl. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede Birleşik Krallık için önemli bir ortak olacağını biliyoruz. Temiz büyüme gündeminin ekonomik değerini en üst düzeye çıkarmak için Birleşik Krallık ve Türkiye tarafından yapılması gereken işler var. Kısa bir süre önce Türkiye'nin düşük karbonlu projeler geliştirmesine ve Londra dahil uluslararası merkezlerden finansman sağlamasına destek olacak bir proje başlattık. Tüm şirketlerden ve yatırımcılardan BM tarafından yürütülen sıfıra yarış kampanyasına katılarak en geç 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak için sağlam bir taahhütte bulunmalarını istiyoruz."

Yeşil dönüşüm Türkiye için seçenek değil, gereklilik

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski da Türkiye'nin iklim değişikliği ve küresel ısınmanın yaratacağı sorunlardan en fazla etkilenecek ülkelerden olduğunu ifade ederek, "İklim değişikliğiyle mücadelede yeşil dönüşüm Türkiye için seçenek değil, gerekliliktir." diye konuştu.

Son dönemde iklim değişikliğiyle mücadelede artan sosyal farkındalığın hükümetleri bu alanda daha etkin rol almaları için değişime zorladığını dile getiren Kaslowksi, "Sera gazı emisyonlarının gelecek 10 yılda azaltılması yönünde atılacak etkili adımlar, çevre sistemlerinin iklim değişikliğine bağlı geri dönülemez sorunlarını önleme noktasına önemli hale geldi. TÜSİAD olarak biz de bu noktada çalışmalarımızı ciddi bir şekilde yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD olarak Türkiye'nin iklim değişikliğine yönelik planlarının destekleyicisi olduklarına işaret eden Kaslowksi, şöyle devam etti:

"TÜSİAD'ta farklı sektörleri temsil ediyoruz, elimizde olan kaynakları kullanarak yeni iş olanaklarını oluşturma gayreti içindeyiz. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaralarını sardığımız bu yolda yeni istihdam olanakları yaratmak önemli hale geldi. Kaynaklarımızı buraya kanalize etmeliyiz. Türkiye, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın yaratacağı sorunlardan en fazla etkilenecek ülkelerden biri. İklim değişikliğiyle mücadelede yeşil dönüşüm Türkiye için seçenek değil, gerekliliktir."