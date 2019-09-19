Son Dakika Haberleri: Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi: Parlamentonun askıya alınmasına ilişkin kararı erteledi
Son Dakika Dünya Haber

Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi: Parlamentonun askıya alınmasına ilişkin kararı erteledi

40 dakika önce

Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, parlamentonun askıya alınmasının yasalara aykırı olup olmadığına ilişkin kararın gelecek hafta açıklanacağını bildirdi.

Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi: Parlamentonun askıya alınmasına ilişkin kararı erteledi, System.String[]

Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, parlamentonun askıya alınmasının yasalara aykırı olup olmadığına ilişkin kararın gelecek hafta açıklanacağını bildirdi.


Perşembe günü üçüncü ve son duruşmasını tamamlayan Yüksek Mahkeme'den İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoyu askıya alarak yasa dışı davranıp davranmadığına ilişkin karar çıkmadı.

Euronews.com'da Görüntüle

Birleşik Krallık, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ya da Suudi Arabistan saldırırsa topyekün savaş çıkar
F-16 pilotu, elektrik tellerinde asılı kaldı Uyumadığı için diş etlerine eroin sürülen talihsiz çocuk, hayatını kaybetti Ünlü futbolcu, aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 22:25:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi: Parlamentonun askıya alınmasına ilişkin kararı erteledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]