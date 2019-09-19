Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi: Parlamentonun askıya alınmasına ilişkin kararı erteledi
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Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, parlamentonun askıya alınmasının yasalara aykırı olup olmadığına ilişkin kararın gelecek hafta açıklanacağını bildirdi.
Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, parlamentonun askıya alınmasının yasalara aykırı olup olmadığına ilişkin kararın gelecek hafta açıklanacağını bildirdi.
Perşembe günü üçüncü ve son duruşmasını tamamlayan Yüksek Mahkeme'den İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoyu askıya alarak yasa dışı davranıp davranmadığına ilişkin karar çıkmadı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:45
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