Birleşik Metal İş Şube Başkanı Ahmet Arı Kazım Kurt'u Ziyaret Etti

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Birleşik Metal İş Şube Örgütlenme Uzmanı Fuat Kumaş da katıldı. Başkan Kurt ile Ahmet Arı bir süre sohbet etti. 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerden, güncel siyasete kadar birçok konunun konuşulduğu ziyarette, Birleşik Metal İş Şube Başkanı Ahmet Arı, her zaman işçi ve emekçilerin yanında olduğu için Başkan Kurt'a teşekkür etti.

İşçi ve emekçilerin zor bir dönemden geçtiğini belirten Başkan Kurt, Metal iş kolu en ağır iş kollarından biri olduğunu söyledi. Fabrikaları gezerek işçilerle bir araya geldiğini belirten Başkan Kurt, bu nedenle de işçilerin yaşadıkları sorunlardan haberdar olduğunu kaydetti. İşçilerin yaşadıkları sorunların çözümü için üretimden gelen gücünün kullanmasının en doğal hak olduğunu vurgulayan Başkan Kazım Kurt, ancak işçi grevlerinin 'güvenlik gerekçesi' ile yasaklandığına dikkat çekti. Odunpazarı Belediyesi'nin işçi ve emekçilerin örgütlenmesine her zaman nem verdiğini ifade eden Başkan Kurt, Odunpazarı'nda sendikasız işçi ve emekçi kalmadığını kaydetti. Başkan Kurt, işçi ve emekçilerin yanında olmaya devam edeceklerini altını çizdi.