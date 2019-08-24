Son Dakika Haberleri: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi faaliyete başladı"
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"Birleşik Müşterek Harekat Merkezi faaliyete başladı"

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safhayla ilgili sahada uygulamalara geçildi." dedi.

Hulusi Akar, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:45 
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Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı
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