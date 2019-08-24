"Birleşik Müşterek Harekat Merkezi faaliyete başladı"
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı.
Milli Savunma Bakanı Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safhayla ilgili sahada uygulamalara geçildi." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:45
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