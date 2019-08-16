"Birleşik Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak"
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Milli Savunma Bakanı Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak.
Milli Savunma Bakanı Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:07
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