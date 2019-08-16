Son Dakika Haberleri: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak"
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"Birleşik Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak"

35 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak." dedi.
Hulusi Akar, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:07 
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