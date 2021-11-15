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Birleşik Ödeme, en yüksek ödenmiş sermayeye sahip elektronik para şirketi oldu - Son Dakika

Birleşik Ödeme, en yüksek ödenmiş sermayeye sahip elektronik para şirketi oldu

15.11.2021 14:00
Birleşik Ödeme, en yüksek ödenmiş sermayeye sahip elektronik para şirketi oldu

Oyak Portföy Girişim Sermayesi Fonlarından yatırım alarak unicorn olma hedefine güçlü bir şekilde ilerleyen Türkiye'nin ilk elektronik para lisansı alan fintech şirketlerinden Birleşik Ödeme, ödenmiş sermayesini 88 milyon 945 bin TL'ye çıkararak Türkiye'nin ödenmiş sermayesi en yüksek...

Oyak Portföy Girişim Sermayesi Fonlarından yatırım alarak unicorn olma hedefine güçlü bir şekilde ilerleyen Türkiye'nin ilk elektronik para lisansı alan fintech şirketlerinden Birleşik Ödeme, ödenmiş sermayesini 88 milyon 945 bin TL'ye çıkararak Türkiye'nin ödenmiş sermayesi en yüksek elektronik para şirketi oldu.

Oyak Yatırım açıklamasına göre, Türkiye'nin ilk ve tek Fintech Servis Platform Sağlayıcı (FaaS) şirketi olarak kurumların dijital finansallaşma süreçlerinde kanal ve ürün bazlı altyapısal çözüm önerileri sunan Birleşik Ödeme, Türkiye'nin önde gelen markalarına verdiği hizmetlerle gücünü her geçen gün pekiştiriyor. Son olarak yurt içi ve yurt dışında büyüme stratejisi doğrultusunda ödenmiş sermayesini 88 milyon 945 bin TL'ye çıkaran Birleşik Ödeme, sadece Türkiye özelinde 2021 sonunda işlem hacmini en az 20 milyar TL'ye, kullanıcı sayısını da 2021 sonu itibarıyla 16 milyona çıkarmayı hedefliyor.

"Yatırım, Unicorn olma hedefine bir adım daha yaklaştı"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Oyak Finans Sektörü Grup Başkanı Emrah Silav, Oyak Portföy Girişim Sermayesi Fonları üzerinden gerçekleştirdikleri yatırımın unicorn olma hedefine bir adım daha yaklaşmasından ötürü memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Silav, "Hem halihazırdaki faaliyetlerimizi tamamlayıcı bir fintech açılımı yapmak, hem de ülkemiz açısından girişim sermayesi ekosisteminin desteklenmesi ve geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla yatırım desteği verdiğimiz Birleşik Ödeme'nin bugün Türkiye'nin lider fintech şirketi olmasının memnuniyetini yaşıyoruz. Bugün son 10 unicorn'un yani değeri 1 milyar doların üzerinde olan şirketlerin 3'ünün fintech servis platform sağlayıcısı olduğunu göz önüne alırsak, inanıyoruz ki desteğimizle birlikte Birleşik Ödeme de unicorn hedefine ulaşarak yurt dışındaki etkinliğini artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Birleşik Ödeme Üst Yöneticisi (CEO) İlker Sözdinler ise elektronik para şirketleri arasında birinci sıraya yükselmelerine ilişkin, "Güçlü ortaklık yapımız ve ekibimiz sayesinde son 3 senede istikrarlı şekilde yüzde 300 büyüme kaydettik. Uluslararası arenada yaptığımız iş birlikleri yanı sıra yakın zamanda açtığımız Azerbaycan ve Romanya ofislerimiz ve önümüzdeki dönem açacağımız yurt dışı ofislerimiz ile kendi operasyon sahamızı da sınır ötesine genişlettiğimiz bu süreçte hedefimiz, sermaye gücümüzle etki alanımızı maksimuma çıkararak fintech sektöründe bölgesel bir güç haline gelmek." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllık en az iki kat büyümeyi hedefliyor

Öte yandan açıklamada aktarılanlara göre, Birleşik Ödeme'nin ana ürün yelpazesini, "PaySafe" akıllı kasa sistemi, "Paycoop" ön ödemeli kart, "Payzee" çevrim içi tahsilat sistemi, "Payports" yurt içi/yurt dışı para transferi sistemi ve "Moneybo" sadakat programı oluşturuyor. İş ortaklarının konvansiyonel maliyetlerini minimize ederken, onların bilanço yönetimlerinde gelir kalemlerinde optimizasyon oluşturarak mevcut verimliliklerini, yeni gelir kalemlerini ve çevikliklerini maksimum seviyede arttırmalarını sağlayan Birleşik Ödeme, Türkiye'nin önde gelen markalarına verdiği hizmetlerle gücünü pekiştiriyor. Her yıl ortalamada minimum iki kat büyümeyi planlayan Birleşik Ödeme, ödenmiş sermayesini artırarak Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyümeyi hedefliyor. Ödenmiş sermayesini 88 milyon 945 bin TL'ye çıkaran Birleşik Ödeme, böylelikle TCMB lisanslı 26 elektronik para şirketi arasında zirvedeki yerini aldı.

Birleşik Ödeme, en yüksek ödenmiş sermayeye sahip elektronik para şirketi oldu

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Türk Lirası, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Birleşik Ödeme, en yüksek ödenmiş sermayeye sahip elektronik para şirketi oldu - Son Dakika


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